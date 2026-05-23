Russell bate otra vez a Antonelli y se lleva la pole en Canadá

Tras batirle al sprint, George Russell ha podido otra vez con Kimi Antonelli y se ha llevado la pole para el GP de Canadá 2026. El británico ha batido a su compañero por 68 milésimas y a Lando Norris, por una décima. De nuevo, doblete de Mercedes y segunda línea de parrilla para McLaren.

La superioridad de Mercedes, ya consolidada tras los primeros cuatro grandes premios de la temporada, parece aún más ‘insultante’ en Canadá. El equipo de Brackley se ha reforzado con un ambicioso paquete de actualizaciones que Russell y Antonelli han sabido exprimir en un circuito exigente y que premia la potencia de los monoplazas.

Carlos Sainz saldrá decimoquinto y Fernando Alonso, decimonoveno.

Q1: Alonso, eliminado

Después de una intensa sprint en la que George Russell y Kimi Antonelli han dado trabajo extra al muro de Mercedes, la clasificación para la carrera principal del domingo ha comenzado con Lando Norris al frente, marcando la primera referencia en Q1 (1.14.213) y el italiano, líder del campeonato, decidido a dar un golpe de autoridad.

Verstappen, que apenas se ha dejado ver en lo que va de fin de semana, ha asomado por primera vez la cabeza en la tabla de tiempos, aunque Antonelli no le ha dado tregua, batiéndole por medio segundo (1.13.380). Norris ha sido el que más se ha acercado, a 0.123.

La evolución de pista ha marcado la pauta para buscar el pase a la siguiente ronda, de la que finalmente se han quedado fuera Ocon, Albon. Alonso, Pérez, Stroll y Bottas. El asturiano , que ha salvado 'in extremis' una peligrisa maniobra de Checo Pérez en su vuelta lanzada, arrancará 19º este domingo, mientras que su compañero Lance Stroll, lo hará 21º. Carlos Sainz, por su parte, sí que ha logrado progresar a la Q2, con el décimo mejor crono.

Q2: Hadjar sorprende y Sainz cae

Colapinto, cada vez más sólido al volante del Alpine, ha abierto el fuego en segunda ronda, seguido de un entonado Hadjar. Los McLaren han esperado para salir del box y Norris se ha puesto al frente, pero nuevamente Antonelli le ha dado la réplica: 1.13.076 para el de Mercedes, con el británico a solo 68 milésimas.

Hamilton les ha superado a ambos (1.13.041) con el Ferrari. Pero el más rápido para llegar a Q3 ha sido Isack Hadjar (1.12.975), que sorprendentemente ha dejado a medio segundo a su compañero Max Verstappen. Russell, nervioso ante la presión de su joven compañero, se ha situado quinto, aunque en la misma décima que Kimi.

Hülkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz y Bearman han caído eliminados y la lucha por la pole se iba a decidir entre los dos Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari, con Colapinto y el rookie Lindblad como invitados inesperados.

Q3: Doblete de Mercedes

Verstappen ha reaccionado (1.13.4) y le ha devuelto el golpe a Hadjar, al que le ha sacado tres décimas en su primera vuelta a la pista. Norris (1.12.729) ha marcado la referencia provisional con un McLaren superior al Red Bull, mientras Russell, en la cola de la clasificación, se quejaba de falta de agarre. No era el único Mercedes en apuros, Antonelli seguía a casi cuatro décimas del más rápido.

El asalto definitivo ha deparado un nuevo golpe de teatro. Russell se ha reservado para un final pletórico y ha repetido en pole (1.12.578) por tercer año consecutivo en el Gilles Villeneuve. A Kimi Antonelli le han faltado 68 milésimas y este domingo, una vez más, Mercedes copará la primera fila de parrilla, por delante de los dos McLaren, con Hamilton y Verstappen en tercera línea.

GP de Canadá (QP)

1. George Russell (Mercedes) 1'12"578

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'12"646

3. Lando Norris (McLaren) 1'12"729

4. Oscar Piastri (McLaren) 1'12"781

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'12"868

6. Max Verstappen (Red Bull) 1'12"907

7. Isack Hadjar (Red Bull) 1'12"935

8. Charles Leclerc (Ferrari) 1'12"976

9. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'13"280

10. Franco Colapinto (Alpine) 1'13"697

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'13"886

12. Liam Lawson (Visa RB) 1'13"897

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'13"071

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'14"187

15. Carlos Sainz (Williams) 1'14"273

16. Oliver Bearman (Haas) 1'14"416

17. Esteban Ocon (Haas) 1'14"845

18. Alexander Albon (Williams) 1'14"851

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'15"196

20. Sergio Pérez (Cadillac) 1'15"429

21. Lance Stroll (Aston Martin) 1'16"195

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22. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'16"272