Marc López y Gisela Albor mandan en Génova

El VII Trail Running Palma Sky Line, celebrado este viernes por la tarde en las montañas de Génova, tuvo como ganadores absolutos, en la prueba de 18'6 kilómetros, a Marc López (CECOME Menorca) y Gisela Albor (Malift Mallorca). En la distancia corta, de 10 kilómetros, se impusieron el porrerenc Joan Alexandre Meliá (Ja Team) y Pilar Comella. El evento estuvo organizado por el club Marathon Mallorca, con salida y llegada en el polideportivo Rudy Fernández.

Marc López fue el ganador con casi un minuto de diferencia (1h37:48) sobre el segundo clasificado, Pau Benejam (Es Pedal de Bunyola), que firmó 1h38:35. Completó el podio Edward Thomas Plummer, con 1h41:07.

La primera mujer en cruzar la meta fue Gisela Albor, que cubrió el recorrido en 2h00:59. La segunda en la llegada fue Marta Gili (CA Artà), con 2h15:29, mientras que Sebastiana Adrover subió al tercer escalón del podio, con 2h26:03.

Sobre 10 kilómetros, Joan A. Meliá cimentó su victoria con un crono de 54:38.9. Bernat Nadal (Es Pedal de Bunyola) se hizo con el segundo lugar, con 55:09.7, y tercero llegó José Luis Lobay (Amistat), con 56:15.8.

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La primera mujer en cruzar la meta fue Pilar Comella (1h14:22); segunda fue Cristina Moll, con 1h16:10, y completó el podio Neus Ramis (Mallorca OCR), con 1h20:26.