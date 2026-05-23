El filial del Palma Futsal encarrila el pase a la final por el ascenso a Segunda

El Palau Municipal d’Esports Son Moix vivió este sábado una gran tarde de playoff con el Illes Balears Palma Futsal B como protagonista. El filial balear recibía al Albacete FS en el partido de ida de la segunda eliminatoria de los playoffs de ascenso a Segunda División, en una cita especial marcada por el traslado del encuentro al pabellón del primer equipo y por el gran ambiente vivido en las gradas. Los de Óscar Tesías respondieron a la altura del escenario y firmaron un contundente 6-2 que les permite viajar a Castilla-La Mancha con ventaja en la eliminatoria.

El encuentro arrancó con la tensión propia de una batalla de este calibre, regalando 19 minutos iniciales de una intensidad asfixiante donde ninguno de los dos conjuntos lograba golpear primero. La balanza se desequilibró en el último minuto del primer acto cuando el Albacete FS aprovechó un saque de esquina para adelantarse en el marcador (0-1). Sin embargo, la reacción del filial mallorquín fue inmejorable. En la jugada inmediatamente posterior, Manolo firmó una gran incorporación ofensiva para servir en bandeja el balón a Juanlu, quien culminó la jugada colectiva (1-1). Con las tablas de nuevo en el marcador se llegó al descanso, reflejo de una primera mitad muy trabajada en la que el conjunto albaceteño acabó al límite de las faltas.

El Palma Futsal B posa antes del partido. / Palma Futsal

La segunda parte no bajó de revoluciones y obligó al filial a ponerse el mono de trabajo. Izan Vargas tuvo que ver una amarilla necesaria para frenar una contra tras una pérdida de Manolo en campo contrario. Pasado el sofoco, el Palma Futsal B destapó su tarro de las esencias a partir del minuto 26. Neizan finalizó un ataque veloz definiendo con el interior de su zurda para poner por primera vez a los locales por delante (2-1). Solo un minuto después, el partido se volvió completamente loco gracias a una genialidad de Magí. El ala robó un balón en primera línea, condujo con potencia el contragolpe y fusiló al guardameta manchego con un zapatazo incontestable que desató la locura en el pabellón (3-1).

Lejos de conformarse, el filial siguió oliendo la sangre y en el minuto 32 volvió a emerger la figura de Neizan para firmar el golazo de la noche (4-1): el talentoso pívot robó la cartera a su par en banda, dejó atrás al último defensor con un recorte y batió al portero visitante con un disparo raso impecable. El Albacete FS terminó por desquiciarse ante la efectividad local y en el minuto 36 se quedó en inferioridad numérica tras la expulsión de Rober por doble amonestación, al intentar de manera flagrante introducir en la portería el balón con la mano. Los de Tesías no desaprovecharon la oportunidad y, en esa misma fase de superioridad, Javi Pérez sacó el colmillo para anotar el quinto gol (5-1).

Los jugadores del Palma Futsal B celebran uno de los goles. / Palma Futsal

El tramo final del partido se convirtió en un intercambio de golpes. El conjunto manchego logró maquillar provisionalmente el resultado por mediación de Diego, quien con un disparo lejano sorprendió a la defensa local (5-2). No obstante, la réplica palmesana volvió a ser inmediata. Un minuto después, Gonzalo lideró una nueva transición para certificar el definitivo 6-2.

Con este contundente marcador, el Illes Balears Palma Futsal B encarrila esta crucial segunda ronda, obligando al Albacete FS a una heroicidad en el partido de vuelta si quiere apartar a los mallorquines del camino hacia la tercera y última eliminatoria por el ascenso.

FICHA TÉCNICA

Illes Balears Palma Futsal: Lluís, Vargas, Javi Pérez, Gonzalo y Manolo. También jugaron Magí, Fabri, Neizan, Sergi Pérez y Juanlu.

Albacete FS: Diego, Mario Sáez, Rober, Raúl Marín y D. Asensio. También jugaron Álex Sánchez, P. Sanz, Josecas y Juanlu.

Goles: 0-1, Juanlu (min. 19); 1-1, Juanlu (min. 19); 2-1, Neizan (min. 26); 3-1, Magí (min. 27); 4-1, Neizan (min. 32); 5-1, Javi Pérez (min. 35); 5-2, Diego (min. 37); 6-2, Gonzalo (min. 38).

Árbitros: Jesús Muñoz y Sergio Bernardino. Amonestaron con tarjeta amarilla a Vargas, del Illes Balears Palma Futsal B, y a Mario Sáez y Asensio, del Albacete FS. Expulsaron por doble amarilla a Rober, del Albacete FS.

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Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 1.000 espectadores. Partido de ida de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División.