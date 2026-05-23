Enrique Riquelme se presentará como el candidato opositor a Florentino en las primeras elecciones en el Real Madrid desde 2006

Han sido 24 horas frenéticas para Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, quien cumplirá, según informan desde su candidatura, con el último trámite para ser candidato a la presidencia del Real Madrid. Por primera vez en 20 años, si la junta electoral del Real Madrid acepta su preaval, habrá unos comicios en la entidad blanca. Los últimos fueron en 2006, cuando Ramón Calderón se impuso a Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldassano.

Los socios madridistas estarían llamados a las urnas después de que Riquelme haya superado el escollo más difícil como era la presentación de un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto anual de gastos del club. Es decir, 187 millones de euros, según el último presupuesto aprobado por la entidad. Un requisito que podía ser presentado por la candidatura en su conjunto. El empresario cumplirá con este trámite esta trde en las oficinas del Real Madrid en Valdebebas.

A la entrega de la documentación requerida acompañará una declaración breve y sin preguntas. La lógica que responde a las dinámicas de las elecciones del Real Madrid. No se puede proclamar candidato oficial hasta que la junta acepte su candidatura, como ha hecho con la de Florentino Pérez después de la presentación realizada por el representante de la lista del actual máximo mandatario.

Además del escrito de presentación, los candidatos tienen que presentar la relación de miembros de la lista, con la firma y aceptación expresa de todos y cada uno de ellos. Igualmente, el programa electoral. En el caso de la candidatura de Florentino no se ha reclamado el preaval bancario al no estar obligada en virtud del artículo que define lo siguiente: cuando la junta directiva en ejercicio ha tenido resultados económicos positivos acumulados durante su mandato, no necesita constituir nuevamente ese preaval previo.

Sin ser oficial, un gesto destapaba por la mañana que habría carrera electoral. La lona desplegada por Florentino Pérez en las inmediaciones del Bernabéu, con el eslogan de su candidatura “Mucha historia por hacer” y las siete ciudades donde el Real Madrid ganó siete Champions bajo sun mandato. Todo ello, acompañado del ‘claim’ Florentino2026. Una acción realizada antes de que Riquelme hiciese oficial su presencia en Valdebebas, que anticipaba la misma.

Las elecciones fueron convocadas de forma anticipada por el actual presidente, Florentino Pérez, el pasado 12 de mayo en rueda de prensa. Un movimiento que destapó que existía una alternativa alrededor de Enrique Riquelme, aunque no quiso citar su nombre expresamente. El empresario, en una semana frenética, ha conseguido llegar a tiempo antes de la fecha límite que era este sábado, 23, a las 00:00.

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En cuanto sea proclamada de modo definitiva su candidatura, dará más detalles sobre su programa deportivo, aunque ya ha esbozado cuestiones que serán fundamentales en su propuesta, como la “privatización” del Real Madrid o definir estas elecciones como “las últimas” antes de que el club afronte cuestiones claves como la entrada de un inversor o la capitalización de los socios.