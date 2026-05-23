Fútbol | Liga de Campeones
Cata Coll, tras ganar su cuarta Champions con el Barça: “Ha sido un partido increíble”
La portera mallorquina ha sido decisiva en con sus intervenciones en la primera parte frente al Lyon
La mallorquina Cata Coll, portera del Barcelona, ha calificado de “increíble” la goleada (4-0) frente al Olympique de Lyon con la que su equipo ha conquistado la cuarta Liga de Campeones en Oslo.
La guardameta de Pòrtol, en declaraciones a TV3 tras el encuentro, se ha mostrado “muy orgullosa” de su equipo por superar un año “difícil” en el que, según ha recordado, hubo “críticas” al equipo.
“Hemos demostrado el equipo que somos y lo que queremos ser. Estamos muy orgullosas”, ha destacado la internacional española.
Cata Coll ha sido una de las futbolistas más destacadas del encuentro, especialmente en el primer tiempo, cuando sostuvo a su equipo con sus paradas. “He dejado la portería a cero y hemos ganado. Me encantan estos partidos. Estoy encantada de jugar en este equipo”, ha concluido.
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