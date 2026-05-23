Cata Coll, tras ganar su cuarta Champions con el Barça: “Ha sido un partido increíble”

La mallorquina Cata Coll, portera del Barcelona, ha calificado de “increíble” la goleada (4-0) frente al Olympique de Lyon con la que su equipo ha conquistado la cuarta Liga de Campeones en Oslo.

La guardameta de Pòrtol, en declaraciones a TV3 tras el encuentro, se ha mostrado “muy orgullosa” de su equipo por superar un año “difícil” en el que, según ha recordado, hubo “críticas” al equipo.

Cata Coll celebra con sus compañeras del Barça el título tras la final de Oslo / EFE

“Hemos demostrado el equipo que somos y lo que queremos ser. Estamos muy orgullosas”, ha destacado la internacional española.

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Cata Coll ha sido una de las futbolistas más destacadas del encuentro, especialmente en el primer tiempo, cuando sostuvo a su equipo con sus paradas. “He dejado la portería a cero y hemos ganado. Me encantan estos partidos. Estoy encantada de jugar en este equipo”, ha concluido.