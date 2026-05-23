Álex Palou se cita con la historia en Indianápolis

Álex Palou es historia viva de la Indycar y del automovilismo español. Tras conquistar cuatro títulos de la categoría estadounidense y ser el primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis, el catalán quiere más. Palou saldrá desde la pole y buscará agrandar su leyenda triunfando por segunda vez consecutiva en la Indy500, siendo el primer europeo en revalidar la victoria en el óvalo de Indianápolis.

Álex Palou celebrando su victoria en las 500 Millas de Indianápolis 2025 / Indycar

Álex Palou está siendo imparable, otra temporada más

La Indycar aterriza en el óvalo de Indianápolis para disputar la prueba más importante de la temporada y una de las grandes citas en el mundo del motor. Palou participará en las 500 Millas de Indianápolis, una de las tres citas que componen la Triple Corona. El catalán llega como vigente campeón y fue el primer español en conquistar la Indy500 el año pasado.

Palou saldrá desde la pole y buscará su segunda victoria consecutiva en las 500 Millas de Indianápolis, un logro histórico. Si conquista este año la Indy500, el español sería el séptimo piloto de la historia en ganar dos veces de forma consecutiva la mítica carrera. Tan solo seis pilotos han conseguido hacerlo antes: Wilbur Shaw (1939-1940), Mauri Rose (1947-1948), Bill Vukovich (1953-1954), Al Unser Sr. (1970-1971), Hélio Castroneves (2001-2002) y Josef Newgarden (2023-2024). Si Palou consigue por segunda vez consecutiva el triunfo en la Indy500, se convertirá en el primer europeo de la historia en lograr dos coronas seguidas.

Palou ha ganado 4 títulos de la Indycar en 6 años (2021, 2023, 2024 y 2025) y va a por el quinto, el cuarto consecutivo. Tras ganar 3 de las 6 carreras que lleva el campeonato estadounidense hasta ahora (St. Petersburg, Alabama y Long Beach), el español es líder con una distancia de 27 puntos sobre Kyle Kirkwood 2º, y de 52 sobre Malukas 3º.

El desafío pendiente de Palou para la carrera

Álex Palou saldrá desde la pole en la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis. Tras tener una primera parte de la clasificación complicada, el español encontró la velocidad: “Poco a poco, fuimos haciendo el coche mejor, me encontraba mejor, cada vez podíamos ir más agresivos y al final nos la jugamos y nos salió bien”, afirmó el catalán en una rueda de prensa a la que asistió el Diario SPORT.

La clasificación ya ha pasado y los pilotos se enfocan en la configuración de carrera. Esto es precisamente el desafío pendiente de Palou: “El coche de carrera. Tenemos un buen coche. Estoy contento, pero creo que nos falta un poco porque he visto un par (de pilotos) que van más”. Y añade: “En las prácticas vas detrás de ellos y se te escapan un poco o pueden adelantar cuando yo no puedo”. El catalán avisa: “Va muy bien (Conor) Daly y los Penske (Malukas 3º, McLaughlin 9º y Newgarden 23º), muy bien. Sobre todo Daly es un avión”.

Palou luchará por su segunda victoria en la Indy500: “Mientras tengamos un buen coche y hagamos bien las estrategias y estemos entre los ocho primeros hasta el final, creo que tendremos posibilidades”. Este es el veredicto del español para las 500 Millas de Indianápolis: ejecutar bien las estrategias en boxes y estar arriba.

Horarios y dónde ver las 500 Millas de Indianápolis con Álex Palou en la pole

El mítico óvalo de Indianápolis será el escenario de la 7º prueba de la temporada, aunque la Indy500 es mucho más que ‘solo’ una carrera. El mundo del motor entra en uno de los fines de semana marcados en rojo en el calendario. Junto al GP de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis forman parte de la Triple Corona, uno de los mayores logros en el mundo del motorsport.

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Álex Palou saldrá desde la pole y buscará revalidar su triunfo en la Indy500 para seguir agrandando su leyenda. Las 500 Millas de Indianápolis serán el domingo 24 de mayo a partir de las 18:29 (horario peninsular español) cuando los pilotos se subirán a sus coches. A las 18:38, los pilotos encenderán sus motores y a las 18:45 (horario peninsular español) se dará la bandera verde y empezarán las míticas 500 Millas de Indianápolis. Podrás seguir la Indy500 en Movistar+, en el canal #Vamos y también a través de las crónicas del Diario SPORT.