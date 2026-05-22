La revancha del Lyon o la cuarta corona del Barça: la batalla por la hegemonía acaba en Oslo

El fútbol no solo va del balón. No todo es si entra o no. Obviamente, eso marca el resultado final, pero más bien es la consecuencia, no la causa del triunfo. Barça y OL Lyonnes llegaron a Oslo en diferentes momentos vitales. El conjunto de Pere Romeu busca la cuarta corona europea en una final con tintes de despedida. Mientras tanto, el equipo comandado por Jonatan Giráldez está en plena reconstrucción, pero con la historia intacta. Buscan revancha ante la voluntad de las culés de ponerse la cuarta corona de una vez.

El primer 'round' se lo llevó el conjunto azulgrana. Alexia y Graham Hansen fueron las que pusieron voz a las expectativas del equipo en las horas previas al encuentro. Contundencia, cariño y reflexión por parte de ambas a la hora de afrontar una cita de tal calibre. Por el otro bando, lejos quedaron las presencias intimidatorias de los emblemas de las francesas. Así como en Turín, nada más aparecer Wendie Renard y Ada Hegerberg insuflaron un aura especial a la sala. De campeonas —aunque aún no lo sabíamos—. En Oslo la escena fue totalmente opuesta. Se las vio pequeñas, tibias, ante un partido clave.

Cambio de discurso

Y no solo fueron las formas, sino también el contenido. "El Barça es el favorito", rezó Wendie Renard ante una audiencia que se quedó estupefacta. No porque le faltara razón, sino por el cambio de discurso evidente. Radicalmente opuesto a ese "el fútbol femenino ya existía antes que el Barça", que se sacó de contexto. "No hay favorito en esta final", firmó antes de la cita de 2022.

Ahora ambos equipos han cambiado y parece que, antes de que ruede el balón, el Barça ya ha ganado el primer tanto: minar la moral al todopoderoso europeo.

En ese sentido defendió al equipo francés Jonatan Giráldez. Los dos años que han pasado desde su marcha del vestuario azulgrana no han borrado el cariño que le tiene a la entidad capitaneada por Alexia Putellas.

Un Barça convencido

"Somos un equipo más maduro. La experiencia vivida te lo da. Nunca queremos perder, mucho menos una final, pero siempre lo hemos utilitzado como guía de mejora. Desde que se dio el año pasado lo hemos intentado transformar en energía para mejorar, para el sabado volver a tener otra oportunidad", confesaba Alexia Putellas.

La capitana azulgrana mantiene en la retina todas y cada una de las finales vividas. "Todas han tenido algo. La primera porque es la primera. Te quedas con las que has ganado, pero todas las finales han tenido algo. En nuestras carreras te quedas con lo que ha pasado y te fijas primero en el futuro. Por cómo ha ido la temporada, se empezó con mucho ruido, influenciado por la final de Lisboa. Esta temporada se ha empezado diferente a lo que acostumbramos. Somos una plantilla corta, tenemos pocas jugadoras y hemos tenido lesiones largas", radiografía Alexia.

El sentimiento de la capitana

Ella ha estado en todas las finales que ha disputado el conjunto azulgrana desde aquella que arrancó todo en Budapest en 2019. "Todo empezó en una final contra el Lyon, que nos pasó por encima, y nos pusimos el traje de trabajo. Es algo increíble, único y que todavía lo hace más especial", explicó la capitana, que afronta la que podría ser su última final continental como auzlgrana si termina no ejerciendo el +1 que tiene en el contrato que termina este mismo junio. Pero ahora, Alexia no piensa en eso. Sus esfuerzos estan focalizados en el rival que tendrán delante este sábado, al que se le da demasiado bien ponerlas en problemas.

Tres finales contra el Olympique de Lyon y solo una con victoria para las azulgranas. Eso sí, la más reciente en Bilbao en 2024. "Ellas mantienen el nivel de nuestra primera final, la diferencia es nuestra evolución. El objetivo del Lyon siempre ha sido claro; ganar finales de Champions. Y siempre ha tenido buenas jugadoras", ratificó Alexia.

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Quien levante el titulo se habrá hecho con un triunfo con más de un sentido. Sellará una revancha o ampliará un reinado, definirá reencuentros agridulces y marcará el camino de quien puede asentarse en el trono europeo.