Paula Barceló, una seria candidata al podio en los Juegos de Los Ángeles

A poco más de dos años para los Juegos Olímpicos, la mallorquina Paula Barceló se ha consolidado como una de las grandes bazas de la vela española para luchar por las medallas en Los Ángeles 2028. La regatista del CN s’Arenal, que forma tripulación junto a la grancanaria María Cantero en la clase 49er FX, se ha instalado en la élite mundial a una velocidad meteórica tras su cambio de pareja deportiva –tras la retirada de Tamara Echegoyen– y aparece como una seria candidata al podio olímpico.

La dupla nació a finales de 2024, justo después de los Juegos de París. Barceló asumió entonces un cambio importante en su carrera deportiva al pasar de tripulante a patrona del barco, una transición nada sencilla en una clase tan exigente técnica y físicamente como el 49er FX. Sin embargo, la adaptación fue inmediata y los resultados no tardaron en llegar.

Su irrupción fue espectacular. En octubre de 2025, en Cagliari (Italia), Paula Barceló y María Cantero se proclamaron campeonas del mundo en la que era prácticamente su primera gran competición juntas. La embarcación española lideró buena parte del campeonato y acabó conquistando el oro mundial, un resultado que sorprendió al circuito internacional por la rapidez con la que habían alcanzado un nivel competitivo tan alto.

Plata mundial en Francia

Lejos de ser una actuación aislada, el equipo confirmó su potencial durante 2026. En el Trofeo Princesa Sofía disputado en Palma, una de las grandes citas internacionales de la vela olímpica, volvieron a navegar en posiciones de cabeza durante gran parte de la competición. Y hace apenas unos días, el pasado fin de semana en Quiberon (Francia), rozaron de nuevo el título mundial al conquistar la medalla de plata en el Campeonato del Mundo, después de liderar el campeonato durante varias jornadas.

En apenas año y medio juntas, Barceló y Cantero acumulan ya un título mundial, un subcampeonato mundial y varias actuaciones destacadas en pruebas de máximo nivel. Su regularidad y capacidad táctica las han convertido en una de las tripulaciones de referencia del circuito internacional y en una de las principales esperanzas españolas en este ciclo olímpico.

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Con solo 25 años y todavía con margen de crecimiento, Paula Barceló afronta el camino hacia Los Ángeles como una de las deportistas baleares de mayor proyección internacional. Si ella y Cantero mantienen la evolución mostrada hasta la fecha, la regatista mallorquina llegará a la cita olímpica de 2028 con opciones reales de pelear por una medalla.