Oficial: Guardiola se va del Manchester City

Ha llegado el momento. Tras 10 años en el Manchester City, Pep Guardiola ha anunciado oficialmente que abandona el club a final de temporada.

En un vídeo publicado en las redes sociales del club, Pep dice adiós al City después de conseguir un doblete esta temporada (Carabao Cup y EFL Cup) y de no poder levantar la Premier League, en manos del Arsenal a falta de un partido por el final de liga.

En Inglaterra, Pep deja un leagdo de 20 títulos en 10 años en el club, incluída la Champions League de 2023, el trofeo más preciado por la directiva árabe. En su década en el banquillo de la Pemier, Pep ha dejado una huella imborrable: seis Premier League, una Champions League, 5 Carabao Cup, 3 Community Shield, 3 FA Cup, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

“Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. Y hicimos las cosas a nuestra manera. Nuestra manera... Así que, cuando mi tiempo llegue a su fin, sed felices. Oasis están de vuelta. Damas y caballeros, gracias por confiar en mí. Gracias por impulsarme. Gracias por quererme...", dice Guardiola en el vídeo.

Más allá de los títulos, Pep ha cambiado el fútbol inglés. Considerado por algunos el mejor entrenador de la historia, el catalán ha llevado a la Premier League el juego de toque, de amor por el balón y de dominio sobre sus rivales, forjando una identidas reconocible que le ha llevado a tener uno de los equipos más sólidos del panorama del fútbol mundial durante mucho tiempo.

Todos los titulos de Pep Guardiola con el Manchester City / MARC CREUS

Pep Guardiola deja Inglaterra siendo el entrenador con mayor porcentaje de victorias, habiendo dirigido un mínimo de 50 partidos, desde la creación de la Premier League en la temporada 1992-93.

Además, en la campaña 2017-18, el conjunto mancuniano logró 100 puntos en el campeonato, siendo la mayor puntuación de la historia, y logró el mejor registro de goles marcados con 106.

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Su legado es tan grande que, según apunta 'ESPN', el Manchester City tiene previsto cambiar el nombre de una grada del Etihad Stadium en honor de Pep Guardiola.