Juan Méndez: «No es una continuación, sino un nuevo ciclo para seguir creciendo como club»

Juan Manuel Méndez (Morón, Argentina, 1996) es un entrenador precoz. Quizá por eso su discurso es tan claro a la hora de plantear retos y marcar una línea de trabajo muy influenciada por su padre, Marcelo Méndez (una institución internacional como técnico), con el que ha compartido banquillos en Argentina y Polonia. Esta será su primera experiencia en España.

Después de haber trabajado desde hace años en distintas facetas técnicas en Argentina y Polonia, ¿cómo afronta este nuevo reto al frente del ConectaBalear?

Muy ilusionado. Es mi primera experiencia como primer entrenador en un equipo profesional, así que desde aquí quiero dar las gracias al club por confiar en mí para esta nueva etapa. Con muchas ganas de empezar.

¿Conoce la Superliga española?

Cuando era niño ya viví en Mallorca durante unos años [su padre, Marcelo Méndez, entrenó al Palma Voley entre 2004 y 2009], con lo que empecé a seguir el voleibol español con mucho interés. A lo largo de los años me he mantenido siempre atento a lo que pasaba en la Superliga. Con lo cual eso no va a ser una sorpresa ni un problema para mí. Además, en Manacor estaba Alexis [González] al que siempre he tenido mucho cariño. Primero como jugador, ya que fue un referente para mí en la posición de líbero; y después como entrenador, donde ha demostrado un gran nivel durante estos últimos años.

¿El apellido es un problema o lo lleva con orgullo?

Quizá cuando era jugador lo veía con algo de preocupación por lo que se pudiera decir de mí. Pero hace años que es un motivo de orgullo y de alegría por la admiración y el cariño que le tengo. Es el mejor de todos. Lo digo como hincha y como hijo.

¿Cómo surgió la opción de entrenar al CV Manacor?

Hace unos meses mi mánager me comentó la posibilidad de entrenar profesionalmente en España, aunque sin mencionarme un equipo en concreto. Fue después, cuando el propio Alexis González me llamó para saber si me animaría a venir a Manacor si llegaba el momento, cuando supe del interés. Es una gran oportunidad para mí de crecer.

¿Se trata de continuar con el trabajo iniciado estas últimas temporadas?

No lo veo como una continuación, sino como un nuevo ciclo. Vamos a intentar mantener las expectativas y la intensidad en lo deportivo, pero será con nuevos jugadores con la mirada puesta en seguir creciendo como club. La salida de los titulares hacia nuevos retos ha hecho que debamos apostar por jugadores jóvenes, que combinen hambre y potencial de crecimiento individual y colectivo.

¿La salida y entrada de nuevos jugadores complica los primeros meses de trabajo?

Obviamente deberá haber un periodo de adaptación que seguramente no será rápido; pero confío en los nuevos fichajes, sé de lo que son capaces. Así como también tengo muchas esperanzas en los jugadores que siguen y que vengo siguiendo.

¿Un presupuesto como el del CV Manacor, que no es ni mucho menos el más elevado del voleibol español, obliga a atinar mucho en los fichajes?

Es evidente que el presupuesto complica más las cosas a la hora de fichar jugadores ya contrastados o de renombre. Normalmente ese tipo de jugador de más edad y experiencia basa más sus decisiones en base al dinero. Así que nuestras opciones pasan mayoritariamente por fichar jóvenes que sabemos que van a trabajar con muchas ganas.

¿Puede elegir?

Así es. El club me ha dado mucha libertad a la hora de elegir jugadores. Para el CV Manacor lo más importante a la hora de elegir ha sido el conocimiento que yo ya tenía de ciertos jugadores, bien por haberlos seguido en sus ligas, porque les veo potencial o por ya conocerlos de las selecciones argentinas.

¿La plantilla está cerrada?

Falta concretar el fichaje de dos jugadores más, que por edad y experiencia pueden terminar de marcar la diferencia para conseguir una plantilla más equilibrada.

¿Cuál es el objetivo prioritario para esta próxima campaña?

El objetivo sigue siendo acabar la liga regular entre los cuatro primeros. Puede que durante la primera vuelta no estemos ahí, pero a medida que el equipo vaya progresando y se vayan ensamblando las piezas, vamos a estar con los mejores, seguro. Guaguas está en otra realidad, pero por lo demás estamos en disposición de competir para potenciar el club y seguir el proceso de crecimiento experimentado estos últimos años.

Es todavía tan joven que podría continuar siendo jugador. ¿Tanto ilusiona un banquillo?

Cuando empecé como jugador yo me visualizaba jugando en Italia, pensaba que tenía potencial suficiente para brillar en grandes ligas europeas. Pero a medida que fueron pasando los años, vi que era un jugador bueno pero limitado. Ese no llegar donde quería me estaba creando una sensación de frustración. Al mismo tiempo, jugando, siempre me ponía mucho en el lugar del entrenador. Así que fue algo natural. El último año como jugador en Francia tuve claro que quería entrenar, enseñar en inferiores y al mismo tiempo aprender y manejar las estadísticas para complementar mi formación.

¿La estadística nunca miente?

La estadística te da tendencias. Te ayuda a mejorar cosas y carencias de tu equipo, y ver tendencias de juego del rival, de su colocador, de sus atacantes o el saque. Pero si uno se guía solamente por los números corre el peligro de dejar de lado cosas que necesita ver en directo o en vídeos, precisamente para confirmar esa tendencia dada por las cifras. La técnica no suele mostrarse en las estadísticas.

Este año el club vuelve a disputar competición europea. ¿Hay opciones?

Va a depender mucho de los cruces. Si nos toca algún equipo italiano o polaco posiblemente lo tengamos muy complicado, pero con el resto hay posibilidades. Hay ligas que aunque puedan pagar más no necesariamente son mejores que la española.

¿El ConectaBalear CV Manacor es un equipo trampolín?

Pretendemos dejar de serlo. Sabemos que hay ligas que pagan mejor que en la Superliga española. Pero pienso que debemos ser capaces que mantener una buena base y que nuestros jugadores solo quieran irse para competir a un nivel superior.