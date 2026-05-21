Toprak Razgatlioglu, primer piloto turco en MotoGP: "Este deporte no es fácil, seguí un camino diferente pero finalmente he llegado"

El aterrizaje de Toprak Razgatlioglu (Alanya, 1996) en la parilla de MotoGP ha sido uno de los que más expectación ha generado en los últimos años. Y no es para menos. 'El Turco' ha realizado el camino a la inversa: mientras habitualmente los pilotos eligen el Mundial de Superbikes para el fin de su trayectoria profesional, él ha aterrizado en la categoría reina del motociclismo como tricampeón del WorldSBK y con mucha trayectoria aún por delante.

De esta manera, a sus 29 años, se ha convertido en el primer turco en llegar a MotoGP. Apadrinado por el expiloto Kenan Sofuoğlu, inició su andadura en el campeonato de motos de serie y cautivó a todo el mundo por su humildad y su estilo de pilotaje, brillante en la frenada y digno de competir con los mejores pilotos del mundo.

Toprak Razgatlioglu durante el Gran Premio de Catalunya de MotoGP / Dani Barbeito / SPO

Pero la llegada a MotoGP no ha sido fácil. El cambio de características entre máquinas está haciendo del proceso de adaptación algo duro. Especialmente, al pilotar para Yamaha. La fábrica nipona está experimentando su peor crisis de resultados en las últimas décadas. Pero Toprak explica en una charla con SPORT que confía en que la situación mejore. Especialmente para él, que el año que viene, con el nuevo cambio de reglamento en la categoría, gozará de una ventaja: montará gomas Pirelli, las que tan bien conoce de su etapa en WorldSBK, y dejará atrás las Michelin.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en el motociclismo? Turquía no es un país como España o Italia, donde hay tanta tradición en el motor…

Fui muy afortunado porque mi padre era piloto. Le veía montando en moto a menudo, dando gas y haciendo ‘stoppies’, era muy especial. Pero en Turquía es muy difícil, porque no es como España o Italia, donde este deporte es más importante. En Turquía solo es importante el fútbol. En Italia y España también lo es, pero también se respira pasión por el ‘motorsport’. Pero en Turquía nadie ama el ‘motorsport’.

En Turquía es muy difícil empezar en este 'mundillo', porque no es como España o Italia, donde este deporte es más importante. En Turquía solo importa el fútbol Toprak Razgatlioglu — Piloto de MotoGP en el Prima Pramac Yamaha

Ahora está yendo mejor, porque hemos conseguido éxitos. Pero al principio, este deporte no es fácil. Pero somos afortunados, porque mi entrenador es Kenan Sofuoğlu. Él ganó el título mundial deSupersport cinco veces. Él abrió el camino, de alguna manera, y empezamos a crecer. Ahora, finalmente, estamos en MotoGP… y yo soy el primer piloto turco. Esto es muy bueno, pero yo seguí un camino diferente para llegar al ‘paddock’ de MotoGP, pero finalmente he llegado.

¿Y cómo te sientes al ser el primer piloto turco en llegar a MotoGP?

Siento la presión [ríe]. Porque soy el primero, y necesito mostrar algo especial y resultados. Y esto me está generando bastante presión.

Además tienes buena relación con otros pilotos de tu misma nacionalidad que están en otras categorías… uno de ellos Deniz Öncü, ahora en Moto2.

Sí, siempre intento ayudarle. Antes del FP1 y FP2, o la ‘qualy’ y la carrera, siempre estoy ahí, le apoyo. Es como un hermano, y siempre estamos entrenando juntos en Turquía.

Al final es él quien va en la moto, no yo. Pero siempre estoy para darle consejo sobre las curvas, algunos sectores… lo que necesite. Solo estoy intentando ayudarle. Espero que llegue pronto a MotoGP, porque es el sueño más grande de todos los pilotos. Y yo quiero que cumpla su sueño.

¿Cómo ves la nueva generación de motociclistas turcos?

Ahora somos cuatro pilotos. Todos de diferentes categorías. Ahora Deniz y yo estamos en el Mundial de MotoGP, y luego está CanÖncü, que es el hermano de Deniz. Él está en la categoría Supersport, en el WorldSBK. También está Bahattin Sofuoğlu, que está en la categoría de Superbikes.

Somos cuatro, pero ahora viene la nueva generación. Tenemos Zayn Sofuoglu. Este chico es más famoso que yo, y también Denis y Bahattin. Sí, vienen nuevas generaciones, pero espero que ellos también tengan un gran éxito.

La FIA anunció hace unas semanas que la Fórmula 1 vuelve a Turquía. ¿Esperas el mismo camino para la MotoGP?

Sí, porque ya estamos hablando de esto para el año que viene. Tal vez el próximo año sea posible que MotoGP vuelva a Istambul, pero veremos.

¿MotoGP en Turquía? Ya estamos hablando de esto para el año que viene. Veremos... Toprak Razgatlioglu — Piloto de MotoGP en el Prima Pramac Yamaha

¿Esperabas este debut en MotoGP tan difícil como lo está siendo?

Cuando me uní, sí, esperaba esto, porque este es el nuevo proyecto de Yamaha. Todos continúan trabajando cada día y todos intentan mejorar las motos. Para mí, todo es nuevo. Necesito aprender, porque la MotoGP es completamente diferente de la Superbike.

Las ruedas, el estilo de conducción, todo es diferente. Para mí, todo es nuevo. Siempre digo que el primer año es el año de aprendizaje, pero el segundo año todo cambiará porque hay un cambio de reglamento. En ese momento, tal vez muestre mi potencial.

Para mí, todo es nuevo. Necesito aprender, porque la MotoGP es completamente diferente a la superbike. Las ruedas, el estilo de conducción, todo es diferente Toprak Razgatlioglu — Piloto de MotoGP para el Prima Pramac Yamaha

Veremos, pero este año estoy tratando de hacer lo mejor posible cada fin de semana, también intentando entender los neumáticos. No estoy muy feliz, porque siempre estoy enfocado en los mejores resultados, pero a veces no es fácil, porque en la Superbikeestuve luchando por buenos resultados. Ahora en la MotoGP todo es diferente, para mí no es fácil.

¿Cuál es la parte más difícil que has experimentado desde la supermoto hasta la MotoGP?

El ‘paddock’ es enorme y hay demasiados compromisos con los medios [ríe]. Pero estoy muy feliz. Soy afortunado de estar con el equipo Prima Pramac, porque me siento como en una familia, porque todos me han tratado con afecto. Estoy muy feliz de trabajar con ellos.

Yamaha ha tenido muchos problemas de rendimiento. ¿Crees que la situación puede cambiar para el 2027?

Sí, porque creo en toda la gente de Yamaha, porque la marca ha tenido mucho éxito antes. Creo que volverán más fuertes, tal vez el próximo año, tal vez el 2028, pero creo que el próximo año van a volver muy fuertes… espero.

Toprak Razgatlioglu durante la entrevista con SPORT / Alpine España

El próximo año podrás pilotar con las ruedas Pirelli. Tienes mucha experiencia con ellas. ¿Esperas ser uno de los pilotos que pueda hacer la diferencia con ellas?

Las gomas Pirelli son muy diferentes de las Michelin. Tengo mucha experiencia con ellas, pero estoy feliz de aprender nuevas cosas este año, porque estoy aprendiendo a gestionar los neumáticos. Esto me está ayudando de cara al próximo año, porque conozco las Pirelli, pero ahora estoy aprendiendo cómo se gestionan las ruedas.

Las gomas Pirelli son muy diferentes de las Michelin. Tengo mucha experiencia con ellas, pero estoy feliz de aprender nuevas cosas este año, porque estoy aprendiendo a gestionar los neumáticos. En mi opinión, algunos pilotos se adaptarán rápido a ellas, especialmente Marc Márquez Toprak Razgatlioglu — Piloto de MotoGP para el Prima Pramac Yamaha

Tal vez es mejor que trabajar con las ruedas Pirelli, pero veremos el próximo año. En mi opinión, algunos pilotos se adaptarán rápido, especialmente Marc Márquez. En general, creo que las ruedas Pirelli tienen más agarre. Creo que a todos les gustará esto. Pero veremos. Estoy esperando los últimos 6 o 7 meses para probar las ruedas Pirelli. Estoy contento de que MotoGP se mueva a las ruedas Pirelli, es bueno para mí.

¿Estás siguiendo Superbikes este curso?

No, a veces miro Supersport, porque Can [Öncü] está allí, y a veces miro Superbike… pero no siempre, porque ya conozco los resultados. Nicolò Bulega está muy fuerte, siempre gana la carrera.

Los fans comienzan a decir que es aburrido ver las carreras. ¿Crees que tal vez vendría bien un cambio de reglamento?

No es fácil, porque ellos trabajan mucho. Ducati trabaja mucho. Cada año hacen nuevas motos, intentan mejorarla. Pero las otras marcas no se enfocan en eso. No es fácil cambiar las reglas, ellos también siempre hacen un gran paso. ¿Cuál será el futuro? No lo sé.

Hay algunos rumores que apuntan que Bulega podría aterrizar in MotoGP con el VR46. ¿Crees que podría adaptarse bien a la categoría?

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Para mí, Bulega es la mejor opción, porque es joven, es rápido, merece estar en MotoGP. Su estilo de conducción es muy cercano al estilo de la categoría, porque él ha pilotadoen Moto3 y Moto2. Si viene el año que viene, puede hacer buenos resultados, también tiene experiencia con los Pirelli. Y luego está Ducati. Creo que la suma de ambos factores puede hacer buenos resultados, porque es un buen piloto.