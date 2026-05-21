Tadeo Barruffato y Xisca Tous se proclaman campeones de Baleares de triatlón

Sa Ràpita acogió el Campeonato de Baleares de Triatlón en distancia sprint, en el que Tadeo Barruffato (CE Triilles), en élite masculina, y Xisca Tous (Delikia), en élite femenina, se proclamaron campeones autonómicos. Asimismo, Miquel Àngel Capó y Claudia Fernández se impusieron en la distancia supersprint destinada a las categorías cadete e infantil.

Barruffato revalida su título

Tadeo Barruffato (1:00:17) se hizo con la victoria este pasado domingo en categoría masculina por delante de Nil Riudavets (Artiem Sports Club), con 1:00:31, y de Iván Torres (CE Triilles), con 1:01:01, en una carrera en la que la igualdad fue la tónica general hasta la carrera a pie final.

El triatleta, que revalidó su título como campeón autonómico en distancia sprint, marcó el ritmo en el agua junto a Alberto Parrilla (G.D. Presuntos Triatletas) y ambos salieron del mar con una renta de unos veinte segundos sobre sus inmediatos perseguidores, Roberto Almansa (CE Triilles) y el propio Torres. Unas diferencias que se diluyeron en el segmento ciclista, ampliando el abanico de contendientes y convirtiendo la carrera a pie en la jueza definitiva de la jornada.

El 5K definió la victoria y el podio. Los tres hombres más rápidos del día ocuparon el TOP-3 del Campeonato de Baleares de Triatlón Sprint. El sub-16 minutos de Tadeo Barruffato (15:32) y Nil Riudavets (15:42) les llevó directos a la victoria y al subcampeonato, respectivamente, mientras que Iván Torres, con un 16:13 final, se alzó con el bronce por delante de Alberto Parrilla, diez segundos más lento en ese tramo (1:01:21).

Tous gana con autoridad

En féminas, la gran protagonista fue Xisca Tous. La triatleta del Club Delikia cruzó la meta con un tiempo de 1:05:29, decimotercer mejor registro absoluto, para imponerse en categoría femenina por delante de Maria Sbert (Peñota Dental Alusigma), con 1:11:14, y de la jovencísima Marta Bonet (Saltoki Trikideak), con 1:14:30.

La experimentada triatleta del Delikia seleccionó la prueba desde el primer momento y realizó una carrera en solitario de principio a fin. La nueva campeona salió del agua con casi un minuto de ventaja sobre su inmediata perseguidora, Bonet, y a partir de ahí no dejó de ampliar su diferencia hasta cruzar la línea de meta para alzarse con el título autonómico, siendo la mejor del día en todos los segmentos.

Por detrás, la carrera vivió una emocionante pelea por las restantes plazas del podio. Maria Sbert y Marta Bonet protagonizaron un intenso duelo, especialmente en el segmento ciclista, donde Sbert recortó el minuto de desventaja con el que Bonet había salido del agua. Ya emparejadas tras la T2, Sbert hizo valer su gran carrera a pie para asegurar la segunda posición y el subcampeonato balear.

La lucha por el bronce también se resolvió por escaso margen. Marta Bonet resistió el empuje final de Susana Sevillano (Club Marathon Mallorca), cuya remontada en el último sector le permitió quedarse a solo tres segundos de la medalla.

El CE Tri Illes domina por clubes

El CE Tri Illes logró además el doblete en el Campeonato Balear de Triatlón Sprint por clubes. En categoría masculina, el conjunto mallorquín (3:02:45.62) se impuso al Club Marathon Mallorca (3:12:21.23) y al RDS Triatló (3:16:05.62).

En categoría femenina, las triatletas del CE Tri Illes (3:56:21.75) hicieron lo propio al superar al Club Marathon Mallorca (4:01:40.64) y al RDS Triatló (4:06:15.89), repitiéndose así el mismo podio en ambos sexos.

Capó y Claudia Fernández, campeones supersprint

Tras la competición élite llegó el turno de las categorías de formación, donde las promesas baleares afrontaron una prueba supersprint con participación de triatletas cadetes e infantiles.

El infantil Miquel Àngel Capó (33:42), del Malift Mallorcatrail, fue el corredor masculino más rápido del día y se impuso al cadete Rocky Wood (34:42), del Total Team Mallorca, y al también infantil Pau Luque (35:11), del CA Joan Comes Sa Pobla.

El podio infantil lo completó Jaume Ribas (44:52), del Club Triatló Trimuntana, mientras que en categoría cadete acompañaron a Wood en el podio Miquel Mas (35:40), del Triatló Porto Colom Herbes Tunel, y Alejandro Sebastián García (36:27), del Xtrem Calvià Triatló.

En categoría femenina, la cadete Claudia Fernández (36:41), del CE Tri Illes, fue la más rápida, seguida de María Bonet (36:51), del Saltoki Trikideak, y de la infantil Clara Muñoz (39:10). El TOP-3 cadete lo completó María Barceló (44:07), del Triatló Portocolom; y el infantil, Laia Serra (42:40), del CA Joan Comes Sa Pobla, y Marta Martínez (43:58).

Posteriormente tuvo lugar el espacio reservado para los más pequeños y las pruebas escolares, donde niños y niñas de categorías entre alevín y prebenjamín disfrutaron de una jornada de deporte y diversión patrocinada por el Consell de Mallorca.