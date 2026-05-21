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Sigue en directo la etapa 12 del Giro de Italia 2026: Imperiay - Novi Ligure

El ciclista Jhonatan Narvaez.

El ciclista Jhonatan Narvaez. / LUCA ZENNARO / EFE

Redacción

La segunda semana del Giro de Italia 2026 entra en un punto decisivo este jueves 21 de mayo con la disputa de la duodécima etapa entre Imperia y Novi Ligure. El pelotón afrontará una jornada de 189 kilómetros y 2.250 metros de desnivel acumulado, en un trazado que podría abrir la puerta tanto a una escapada numerosa como a una resolución al sprint entre corredores resistentes. Tras superar el ecuador de la carrera, cada movimiento empieza a tener un peso mayor en la lucha por la ‘Maglia Rosa’, en una edición que promete cambiar de escenario en cualquier momento.

El recorrido concentra las principales dificultades montañosas en la parte central del día. Primero aparecerá el Colle Giovo, una ascensión de tercera categoría con 11,4 kilómetros al 4,2 %, antes de afrontar el Bric Berton, más corto pero exigente, con 5,5 kilómetros al 5,9 %. Aunque ninguna de las dos cotas parece suficiente para romper definitivamente la carrera, sí podrían servir para seleccionar el grupo y dejar sin opciones a los velocistas más puros. Por eso, el perfil encaja mejor en corredores explosivos y capaces de superar repechos, los conocidos como “rematadores”.

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La aproximación a meta añade un punto extra de tensión. A pocos kilómetros de la llegada en Novi Ligure, un repecho de apenas 600 metros al 7,2 % puede convertirse en el lugar perfecto para lanzar un ataque definitivo o desordenar la preparación de los equipos de sprint. Todo apunta a una etapa rápida, nerviosa y táctica, con varios escenarios abiertos y un desenlace que dependerá tanto de las fuerzas como de la colocación.

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