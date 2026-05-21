Ciclismo
Segaert se impone por sorpresa en Novi Ligure y Eulalio sigue de rosa en el Giro
EFE
El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha sido el vencedor de la duodécima etapa del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, en la que mantuvo la maglia rosa de líder su compañero de equipo portugués Afonso Eulalio.
Segaert atacó por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no reaccionó y logró presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos del esprint. Marcó un tiempo de 3h.53.00, por delante de su compatriota Toon Aerts y del uruguayo Guillermo Thomas Silva.
La general no sufre cambios y el portugués Eulalio mantiene un día más la maglia rosa, con una diferencia de 27 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y de 1.57 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos).
Este viernes la decimotercera etapa tendrá lugar entre Alessandria y Verbania, de 189 km.
- El Ayuntamiento de Palma ya tramita la licencia para que el restaurante Roka se instale en mayo de 2027 en el nuevo Paseo Marítimo
- Un hombre de 58 años muere al explotar un bidón de gasolina en una finca en Pollença
- El popular mercadillo ibicenco de Las Dalias aterriza en Mallorca: Estas son sus artesanías y actividades
- La calle Sant Esperit emerge por la masificación turística en Sant Miquel en el centro de Palma: “Aquí evitamos que los guiris nos atropellen”
- Un constructor acusado de una estafa inmobiliaria en Mallorca: “No fue mi intención arruinar la vida de nadie”
- Palma acoge la primera apertura de Saigu en Mallorca, la marca de maquillajes que arrasa entre las celebridades españolas
- Una joven de 17 años, herida al tirarse al mar desde un acantilado de 30 metros en el Caló des Moro
- Una sentencia obliga a Cort a anular la clasificación como suelo rústico de una parcela de 36.000 metros cuadrados en Palma