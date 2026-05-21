Óscar Troya, entrenador del Poblense: "Nos dan cero opciones, pero nosotros vamos a lo nuestro"

El Poblense es uno de los equipos revelación de la Segunda RFEF y también uno de los menos conocidos de esta final del playoff de ascenso. Sin embargo, su condición de tapado no le resta peligro. “Todo el mundo, por las redes, nos dan cero opciones. Pero nosotros vamos a lo nuestro, a seguir peleando y compitiendo. Y a intentar ganar”, ha declarado Óscar Troya, técnico del conjunto blaugrana, en la previa de la eliminatoria ante el Águilas.

El entrenador tiene claro que el conjunto murciano, tercero en el grupo IV, será un equipo muy complicado de batir: “Al disputar una final para ascender a Primera RFEF no hay ningún rival fácil, y seguramente nos ha tocado uno que nadie quería. Hablaban de que era un contrincante muy difícil y así lo es. Son muy potentes individualmente. Hay jugadores que han estado en el fútbol balear y conocemos. Es un conjunto muy compacto, con mucha energía, con transiciones muy buenas. Del medio del campo hacia adelante tienen mucho talento y mucha pegada y nos van a hacer sacar nuestra mejor versión”.

El azar deparó que la vuelta de la eliminatoria se dispute en la isla, algo a lo que Troya no le da importancia. No obstante, admite que le gusta más que sea de esta manera: “Creo que no afecta, pero si me das a elegir, prefiero jugar el segundo partido en sa Pobla”.

Tras una temporada casi de ensueño y haber doblegado al Numancia en las semifinales, el Poblense tiene la oportunidad de culminarla con un ascenso que sería histórico: “Es emoción, es un sueño, también es realidad y lo que sea, pero será merecido porque el año es excepcional. Es la final de los jugadores, del Poblense y del fútbol balear, donde tenemos dos equipos involucrados en esta final de ascenso. Estos 15 días van a ser muy bonitos”.