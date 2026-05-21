Luan Muller será operado y es baja lo que resta de temporada

El Illes Balears Palma Futsal ha anunciado que Luan Muller tendrá que pasar finalmente por quirófano para solucionar los problemas que arrastra en su rodilla derecha y que le impedirán volver a jugar esta temporada. El guardameta sufre una condropatía de grado IV, que afecta al compartimento lateral de la rodilla, además de una rotura y extrusión del menisco lateral.

El portero dejó de entrenarse con normalidad junto al grupo el pasado mes de diciembre debido a las molestias derivadas de esta lesión. Desde entonces, los servicios médicos del club optaron por tratamientos conservadores con el objetivo de evitar la operación y permitir que el jugador pudiera ayudar al equipo en el tramo decisivo del curso.

Sin embargo, tras probar sensaciones en la semifinal de la UEFA Futsal Champions League, tanto el jugador como los médicos comprobaron que la evolución no era positiva. Finalmente, se ha decidido que la mejor solución pasa por una intervención quirúrgica consistente en una artroscopia de rodilla y una osteotomía de fémur.

En los próximos días se concretará la fecha de la operación y también los plazos aproximados de recuperación. Lo que sí es seguro es que Luan Muller no volverá a participar con el conjunto mallorquín en lo que resta de campaña.

El Illes Balears Palma Futsal quiso mostrar públicamente su apoyo al guardameta, al que considera una pieza fundamental en los éxitos recientes del club y uno de los jugadores más importantes de la etapa más brillante de la entidad.