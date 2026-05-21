Tenis
Jaume Munar queda eliminado en los cuartos de final en Ginebra
El mallorquín pierde ante el argentino Mariano Navone tras un partido marcado por los errores no forzados del español
EFE
Jaume Munar no pudo alcanzar las semifinales del ATP 250 de Ginebra al caer este jueves ante el argentino Mariano Navone, número 42 del mundo, por un doble 6-2 en los cuartos de final del torneo suizo, disputado sobre tierra batida.
El tenista mallorquín, que partía como octavo cabeza de serie del torneo , se vio superado por la solidez de un Navone muy firme durante todo el encuentro. El argentino aprovechó las dudas de Munar, que acumuló hasta 27 errores no forzados, una cifra demasiado elevada para poder competir con garantías en un duelo de este nivel.
Navone, además, se mostró especialmente efectivo en los momentos importantes y firmó 19 golpes ganadores para cerrar el partido en una hora y media de juego y confirmar su clasificación para las semifinales del torneo helvético.
Munar llegaba a los cuartos de final después de completar una buena semana en Ginebra, mostrando un tenis sólido en sus anteriores compromisos y sumando sensaciones positivas de cara a Roland Garros, que arrancará en los próximos días en París.
Por su parte, Mariano Navone se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre el australiano Alexei Popyrin, verdugo del primer favorito Taylor Fritz, y el noruego Casper Ruud.
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