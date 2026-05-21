Jaume Munar ya conoce a su primer rival en Roland Garros

Jaume Munar ya conoce el camino que deberá recorrer en Roland Garros 2026. El mallorquín debutará ante el polaco Hubert Hurkacz, actual número 78 del mundo, en un estreno de máxima exigencia para el tenista de Santanyí en la tierra batida parisina. El encuentro está programado inicialmente para disputarse el próximo lunes 25 de mayo.

El sorteo no ha sido especialmente benévolo con Munar, que ha quedado encuadrado en una de las zonas más competitivas del cuadro masculino. El mallorquín comparte lado con jugadores de enorme potencial como Stefanos Tsitsipas, exfinalista del torneo, y el estadounidense Ben Shelton, uno de los grandes favoritos de esta edición y quinto cabeza de serie. Además, en su hipotético camino también aparecen nombres destacados como Frances Tiafoe, Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi, el canadiense Denis Shapovalov o el número uno mundial, Jannik Sinner.

Su tope es la segunda ronda

Munar aterriza en París después de alcanzar los cuartos de final del ATP de Ginebra, donde cayó frente al argentino Mariano Navone. El mallorquín ha completado una buena gira sobre tierra batida y afronta Roland Garros con el objetivo de firmar una buena actuación y tratar de superar su techo histórico en el Grand Slam francés, en donde ha llegado en cinco ocasiones a la segunda ronda (en 2018, 2021, 2022, 2024 y 2025). El año pasado estuvo muy cerca de romper su maldición en un partido épico de 5 sets y más de 4 horas frente al local Arthur Fils.