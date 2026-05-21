Jaume Munar cae en cuartos ante el argentino Navone
El argentino, actual número 42 del ranking ATP, dominó el duelo, además de firmar 19 golpes ganadores
El mallorquín Jaume Munar, octavo cabeza de serie, ha quedado eliminado este jueves en los cuartos de final del torneo ATP 250 de Ginebra, disputado sobre tierra batida, tras caer con claridad ante el argentino Mariano Navone por un doble 6-2 en una hora y media de encuentro.
El tenista mallorquín no logró encontrar continuidad en su juego frente a un rival muy sólido. Munar acumuló hasta 27 errores no forzados, una cifra que terminó penalizando sus opciones ante un Navone muy consistente durante todo el partido.
El argentino, actual número 42 del ranking ATP, dominó el duelo, además de firmar 19 golpes ganadores para sellar su pase a las semifinales del torneo suizo.
Con esta victoria, Mariano Navone continúa confirmando su buen momento sobre arcilla en la temporada y buscará ahora un puesto en la final ante el vencedor del enfrentamiento entre el australiano Alexei Popyrin, gran sorpresa del torneo tras eliminar en octavos al primer favorito Taylor Fritz, y el noruego Casper Ruud, número 17 del mundo y uno de los especialistas más destacados sobre tierra batida del circuito.
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