Helena Pueyo se marcha del Casademont tras no renovar: “Zaragoza ya forma parte de mí”

No por esperada es menos dolorosa. Helena Pueyo es la primera baja de cara a la próxima temporada y no continuará como jugadora del Casademont Zaragoza, cerrando una exitosa etapa de crecimiento personal de la mano del que ha experimentado el club en un binomio que será difícil no añorar al curso que viene.

La balear llegó a la disciplina rojilla hace dos veranos procedente de la NCAA, de Arizona Wildcats, y como una de las jugadoras con mayor proyección de España y ha colmado las expectativas puestas en ella, aunque su salida era un secreto a voces ya que no había renovado su contrato con el Casademont y su continuidad se antojaba muy difícil.

En su primera temporada demostró garra, compromiso, su intensidad defensiva y ya se convirtió en una de las jugadoras preferidas de la afición del Casademont y este año ha superado sus registros tanto en números como en incidencia en el juego y ha llegado a ser la más valorada de todo el equipo, con 12.6, en Liga regular.

Para el recuerdo también quedará su Supercopa en Huesca, ya que fue la líder del Casademont para alzar el único título de la temporada. Contra el Hozono Global Jairis firmó 15 puntos y 22 de valoración y los mismos puntos y 21 de valoración en la final frente al Valencia Basket, siendo la mejor jugadora del conjunto aragonés.

Sin embargo, las últimas semanas dejan un cierre de etapa muy agridulce. Pueyo no pudo jugar ningún partido del playoff por una lesión y no tuvo el alta médica hasta el primer partido de la final de Liga contra el Valencia Basket. Finalmente no jugó y se generó un malentendido con las palabras de Arnau Ferreres, que dijo en rueda de prensa que "no se ha visto para jugar", sin dar más detalles y con un tono bastante contarte. Días después matizó y habló del "gran esfuerzo" de Helena por jugar.

Finalmente regresó en el Roig Arena, pero no pudo evitar la derrota del equipo. Su imagen llorando en el banquillo desconsolada era la de una jugadora que no solo había perdido la ilusión de ganar la Liga Femenina, sino también de saber que había cerrado una importante etapa de su vida.

"Desde su llegada al club, Helena ha destacado por su compromiso, profesionalidad y trabajo diario, convirtiéndose en una pieza valiosa para el equipo tanto dentro como fuera de la pista. Durante estas temporadas, ha defendido la camiseta del Casademont Zaragoza con entrega y responsabilidad, ganándose el respeto y el cariño de la afición", escribió el club aragonés.

Las palabras de despedida

Además, la balear dejó un cariñoso mensaje de despedida para el club y la afición. "No es fácil poner en palabras todo lo que he vivido aquí. Desde el primer día me sentí acogida, querida y parte de una familia. Por eso, solo puedo estar agradecida al club por la confianza, por cada oportunidad y por ayudarme a crecer como jugadora y como persona", comenzó.

Después agradeció a la Marea Roja "por llenar el pabellón, por el cariño en cada partido, por apoyarnos en los momentos buenos y también en los difíciles". También a entrenadores, cuerpo técnico y personas del día a día, pero sobre todo, a sus compañeras, en mayúsculas. "Gracias por cada entrenamiento, cada viaje, cada conversación, cada abrazo y cada momento compartido. Me llevo amistades, aprendizajes y recuerdos que sé que me acompañarán siempre", aseguró.

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"Han sido dos años llenos de emociones, de esfuerzo, de crecimiento y de momentos que nunca olvidaré. Zaragoza ya forma parte de mí y siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por todo lo vivido. Ha sido un orgullo vestir esta camiseta. Hasta pronto", concluye.