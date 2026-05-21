El final de una era en el ConectaBalear Manacor

Tres temporadas han bastado para que Alexis González deje una huella profunda en el ConectaBalear Manacor. El técnico argentino no continuará la próxima campaña y pondrá rumbo al Montpellier francés, uno de los equipos más potentes y exigentes del voleibol europeo, cerrando una etapa clave para el crecimiento del club.

Bajo su dirección, el Manacor se ha consolidado entre los mejores equipos de la Superliga. El conjunto ha terminado entre los cuatro primeros en las dos últimas temporadas y este año ha alcanzado el mayor hito de su historia: conquistar la Copa del Rey.

Alexis González explica a Diario de Mallorca que afronta el cambio con tranquilidad: “Fueron tres años muy buenos y que disfruté un montón, sobre todo con el título de Copa que hemos conseguido. Ahora toca un cambio en una liga más exigente”.

Según ha explicado, su salida responde a una cuestión de tiempos y a la ambición deportiva que le caracteriza: “Yo siempre fui, como jugador y como entrenador, ambicioso. Me gusta que los proyectos sigan en crecimiento, que siempre vayamos a más”. “La realidad es que obviamente ellos querían que me quedara, pero llegó muy tarde su oferta y en enero yo ya lo había cerrado con el equipo francés”, señala el técnico argentino.

El entrenador hace un balance muy positivo de estos años: “De un equipo que no era conocido y que salía noveno a ser un equipo reconocido”. “Un equipo que ha luchado por el título los dos últimos años, que está entre los cuatro primeros, semifinalista, finalista y campeón de la Copa del Rey…”. “Y todo con el séptimo u octavo presupuesto de la liga”, subraya.

El mejor recuerdo: los jugadores y la Copa

Más allá de los resultados, González tiene claro qué se lleva de Manacor: “Mi mejor recuerdo son los jugadores. Unos jugadores que no eran reconocidos, que no tenían mucha trayectoria y que a día de hoy son reconocidos y van a distintas ligas del mundo, a equipos campeones. Y, además, ya tienen un título en su carrera”.

Aunque si hay una imagen que quedará para siempre en el club es la de la Copa del Rey: “Esto es histórico para el club porque es su primer título en Superliga y quedará para la historia”. “Ojalá lo puedan volver a repetir y que puedan superar el cuarto puesto que hemos conseguido en los últimos años. Siempre voy a apoyar al Manacor para que le vaya bien”, afirma Alexis González.

Ahora le espera un reto todavía mayor. Montpellier, club con el que ya fue campeón como jugador, le abre la puerta a la élite europea: “Montpellier es un equipo en el que yo ya salí campeón como jugador. También fue campeón este año y juega Champions”. “Es mucha más exigencia, pero yo me lo tomo como me tomé las cosas en Manacor, intentando siempre sacar el máximo”, declara.

Con su marcha termina una etapa que cambió la historia reciente del ConectaBalear Manacor. Un ciclo de crecimiento, estabilidad competitiva y un título histórico que ya forma parte de la historia del club.