Baloncesto
Baba Miller apunta a la NBA
El ala-pívot mallorquín participa en entrenamientos privados con varias franquicias y las previsiones le sitúan en la segunda ronda del Draft
Redacción Deportes
Baba Miller se ha consolidado como uno de los prospectos españoles más interesantes de cara a la NBA de este año. Tras formarse en las categorías inferiores del Real Madrid y jugar en la NCAA con Florida State, Florida Atlantic y Cincinnati, el ala-pívot mallorquín, de 2,11 metros de altura y 22 años, está viviendo unas semanas clave en el proceso previo al Draft que realizan muchos jugadores que buscan un hueco en la liga profesional norteamericana.
En las últimas semanas, Miller ha brillado en el NBA Draft Combine de Chicago, mostrando sus cualidades ante los ojeadores, más allá de firmar 20 puntos en su estreno en uno de los partidos de entrenamiento. También ha participado en entrenamientos privados con equipos como los Phoenix Suns o los Houston Rockets.
Su buen desempeño en estas pruebas ha hecho que su nombre se haya vinculado en las próximas semanas a otros entrenamientos con franquicias como los Boston Celtics, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks o Houston Rockets.
Además, sus expectativas en el Draft, que se celebrará los días 23 y 24 de junio en el Barclays Center de Brooklyn, han aumentado. Algunos medios y webs especializadas ya daban como muy probable su presencia en la segunda ronda, pero su actuación en el Combine de Chicago y las invitaciones a estos 'workouts' privados han provocado que incluso se especule con la posibilidad de que pueda dar la sorpresa y ser elegido en primera ronda por algún equipo.
Su temporada como sénior en la NCAA con Cincinnati fue sólida, con promedios de 13 puntos, 10,3 rebotes y 3,7 asistencias por partido. Aunque aún debe mejorar en el tiro exterior, su físico, movilidad y potencial defensivo le sitúan como un buen jugador para dar profundidad a las plantillas en las posiciones de alero o ala-pívot.
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