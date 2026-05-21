La afición del Atlético Baleares se vuelca con su equipo para la ida del playoff en Jaén

La afición balearica se ha volcado por completo con su equipo de cara a la final del playoff de ascenso a Primera RFEF frente al Real Jaén. El club ha puesto esta semana a disposición de sus seguidores un paquete de viaje para acompañar al equipo este domingo en el estadio de La Victoria, con capacidad para 12.500 espectadores. El cupo, de 150 plazas, está prácticamente agotado apenas dos días después.

Por 140 euros, los aficionados disponen de vuelo de ida y vuelta a Granada en el mismo día, traslado en autobús hasta Jaén y entrada para el encuentro, programado para las 19:00 horas.

El Atlético Baleares no pudo organizar un desplazamiento similar para la ida de las semifinales ante el Coruxo, pero en esta ocasión, gracias a la colaboración de Air Europa y Azulmarino Viajes, sí ha logrado ofrecer esta alternativa.

El partido de vuelta se disputará el domingo 31 de mayo, también a las 19:00 horas, en el Estadi Balear. El conjunto de Luis Blanco quiere poner el broche de oro a la temporada recuperando la categoría que perdió hace dos años, después del duro golpe sufrido el curso pasado ante el Teruel y de quedarse este año sin el ascenso directo tras no poder proclamarse campeón.