Son Moix acogerá la ‘Festa de Campions’ del futbol sala de Mallorca

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y el Institut Municipal d’Esports de Palma (IME) celebrarán el próximo martes 2 de junio la segunda edición de la ‘Festa de Campions’ del Fútbol Sala de Mallorca, destinada a reconocer los éxitos deportivos de los clubes y equipos base de la isla durante la temporada 2025/26.

El acto tendrá lugar en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix y reunirá a centenares de jugadores, jugadoras, familias, entrenadores, directivos y aficionados del fútbol sala mallorquín en una velada que quiere consolidarse como una de las grandes celebraciones anuales del fútbol base balear.

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 19.00 horas, mientras que el inicio oficial del evento está previsto para las 20.00 horas. El acto tendrá una duración aproximada de 75 minutos.

Durante la gala se entregarán las copas y reconocimientos a los equipos campeones de las diferentes competiciones de fútbol sala base de Mallorca, desde categoría prebenjamín hasta cadete, premiando a los campeones de liga, copa, Copa Sa Lliga y campeones de Mallorca.

La FFIB y el IME quieren dar continuidad a una iniciativa que en su primera edición ya demostró el gran crecimiento y el arraigo que vive actualmente el fútbol sala en las Islas Baleares, con una participación cada vez más numerosa tanto de equipos como de familias y aficionados.

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Además, el acto contará con la presencia especial de Javi Freestyle, uno de los creadores de contenido futbolístico más influyentes del mundo, que ofrecerá una exhibición para poner el broche final a una fiesta pensada especialmente para los más pequeños.