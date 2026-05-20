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Mapfre, aseguradora oficial del Centenario de la FFIB

Javier Olías, de Mapfre, y Jordi Horrach, presidente de la FFIB, tras firmar el acuerdo

Javier Olías, de Mapfre, y Jordi Horrach, presidente de la FFIB, tras firmar el acuerdo / FFIB

Redacción Deportes

Palma

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) y Mapfre han alcanzado un acuerdo de colaboración con motivo del Centenario de la entidad federativa, una efeméride histórica que marcará un antes y un después en la trayectoria del fútbol balear.

La firma del acuerdo tuvo lugar entre Javier Olías Mena, director regional de Mapfre en Baleares, y Jordi Horrach, presidente de la FFIB, quienes destacaron la importancia de unir fuerzas en una celebración tan significativa para el deporte balear.

Javier Olías Mena, director regional de Mapfre en Baleares, destacó que “para Mapfre es un orgullo formar parte del Centenario de la FFIB y acompañar a una institución que durante cien años ha sido referente del deporte balear. Compartimos valores como el compromiso, el esfuerzo, el trabajo en equipo y la cercanía con las personas, por lo que este acuerdo representa una oportunidad magnífica para seguir apoyando al fútbol de las Islas Baleares y a toda la comunidad que lo hace posible”.

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El Centenario de la FFIB será una oportunidad única para rendir homenaje a generaciones de futbolistas, clubes, árbitros, entrenadores y aficionados que han formado parte de la historia del fútbol balear, y contar con Mapfre como compañero de viaje en esta celebración supone un respaldo de enorme valor para la Federación.

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