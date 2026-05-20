Tenis
Jaume Munar avanza a cuartos de final en Ginebra
El mallorquín derrota a Francisco Comesaña por un doble 6-4 y se medirá ahora al argentino Mariano Navone
EFE
El mallorquín Jaume Munar, octavo favorito, ha logrado el pase a los cuartos de final del torneo de Ginebra, de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, tras derrotar por un doble 6-4 al argentino Francisco Comesaña. Ahora se medirá a Mariano Navone, compatriota de este último. En la primera ronda, el tenista de Santanyí había derrotado a al estadounidense Nishesh Basavareddy.
Munar se mostró muy sólido con su saque, hasta el punto de no conceder ninguna opción de rotura a su rival durante todo el choque. Además, cometió cinco errores no forzados menos que Comesaña y firmó una gran actuación en la red, donde ganó nueve de los diez puntos que disputó.
En el primer set, todo se mantuvo igualado hasta el 4-4, momento en el que Munar rompió el servicio de Comesaña en la primera oportunidad de la que dispuso en todo el parcial, antes de cerrar la manga en el siguiente juego con su tercera bola de set.
Ya en el segundo parcial, el mallorquín quebró a las primeras de cambio y fue capaz de conservar esa ventaja hasta el desenlace.
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