El Govern invertirá 1,7 millones en el nuevo Centro de Interpretación del Deporte en Montuïri

El Govern de les Illes Balears destinará 1.742.101,97 euros a la creación del nuevo Centro de Interpretación del Deporte de las Illes Balears (CIEIB) en Montuïri. El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha firmado este miércoles el convenio con el Ayuntamiento de Montuïri para rehabilitar y poner en funcionamiento el edificio del Ecomuseu del Molinar, que albergará el futuro espacio.

La actuación será financiada íntegramente con fondos del Factor de Insularidad y supondrá el traslado del CIEIB desde su actual ubicación en el Velódromo Illes Balears hasta el corazón del Pla de Mallorca. Con el cambio de sede, el centro pasará de los 220 metros cuadrados actuales a casi 600 metros cuadrados de superficie expositiva.

El Govern enmarca el proyecto en una apuesta por la descentralización cultural y por llevar infraestructuras fuera de Palma. Bauzà ha defendido que el traslado supone “un acto de reequilibrio territorial y de justicia con la Part Forana”, además de permitir la recuperación de un edificio emblemático “cerrado y en desuso” bajo la premisa de “consumo de territorio cero”.

El nuevo centro permitirá mostrar en mejores condiciones un patrimonio formado por más de 200 objetos vinculados a la historia del deporte balear, colecciones monográficas permanentes —entre ellas la dedicada al piloto Lluís Salom— y una muestra filatélica de cerca de 5.000 sellos.

Biblioteca del Deporte

Las nuevas instalaciones también acogerán la Biblioteca del Deporte, creada en 2001 y con un fondo bibliográfico y hemerográfico de más de 13.000 volúmenes, lo que la sitúa entre las cinco bibliotecas especializadas en deporte más importantes de España.

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El proyecto también busca reforzar la promoción del Pla de Mallorca, poniendo en valor su oferta complementaria y su red de caminos rurales, especialmente vinculados al cicloturismo y al senderismo, con el objetivo de favorecer una desestacionalización turística ligada al arraigo y la identidad local.