Las promociones que forjaron la leyenda del Poblense

La presencia del Poblense en la final de la promoción de ascenso a Primera RFEF, que se inicia ante el Águilas murciano este domingo a las 12 horas, invita a recordar las distintas ocasiones en que el club mallorquín ha participado en play-off para subir a categorías nacionales a lo largo de su historia, de la que se cumplen los noventa años.

La primera participación se remonta a la temporada 1949-50, después de haberse proclamado campeón de Balears y, en consecuencia, haberse clasificado para luchar por dar el salto a la potente Tercera División Nacional.

Un hito importante e histórico para el club que en aquel entonces presidía don Francisco Alomar Poquet, pero, que al mismo tiempo planteaba un problema económico para la entidad ante los costos que ocasionarían los desplazamientos a la Península para enfrentarse a sus rivales: Manresa, Igualada, España Industrial, Acero de Sagunto y Vinaroz. Así que la directiva se vio obligada a solicitar la colaboración económica de socios y aficionados, mediante la emisión de unos abonos de 50 pesetas para los socios, al mismo tiempo que se abrió una suscripción de aportaciones voluntarias para aficionados, cuya buena respuesta hizo que en pocos días se cubrieran los gastos que iban a generar aquellos cinco desplazamientos y estancias en las respectivas ciudades de los rivales.

En el aspecto deportivo, el conjunto pobler realizó un digno papel, quedando tercer clasificado de aquella liguilla, de la que se proclamó campeón el Manresa. El Poblense ganó cuatro partidos, empató uno y perdió cinco, con 16 goles a favor y 29 en contra.

Los jugadores que en aquella ocasión pasearon el nombre del Poblense a nivel nacional, fueron: Toni Cañellas, Julià Mir “Mussol”, Sebastià Serra “Tianet”, Torrens Urrea, Femenías, Ballester, Mauri, Espases, Luis, Fiol, Duel, Duran, Jordi Barceló, Biel “Tianet”, Cañellas II, Catany, Jaimito y Pablito. El entrenador fue el mítico Andrés Quetglas, conocido como el ‘viejo zorro’ del fútbol Balear.

Después de aquel fallido intento, el Poblense volvió a pisar tierras peninsulares la temporada 1953-54, con Emilio Asíus como presidente del club y a las órdenes del mismo Andrés Queglas como entrenador y tras proclamarse nuevamente campeón, un título impugnado por el Binissalem por alineación indebida del jugador catalán Luís Mateu Bellet. No obstante, los poblers participaron en el campeonato de Baleares y se proclamaron campeones al imponerse al Mahón, campeón de Menorca en la eliminatoria global.

En la primer eliminatoria para el ascenso a Tercera Nacional se enfrontaron al Amposta, campeón de Catalunya, que se impuso a los poblers por 3-1 en el partido de ida y perdieron por 1-0 en el de vuelta disputado en campo sa Fortalesa de sa Pobla. Perdida aquella primera eliminatoria, disputaron la segunda frente al Leganés, campeón de Castilla. Una eliminatoria, que en principio parecía bien encarrilada al ganar el Poblense en casa por 3-0, pero que perdió en tierras madrileñas por 6-0, en circunstancias un tanto extrañas.

En aquella ocasión los futbolistas protagonistas de la gesta imposible, fueron: Bennàsar, Mir, Casalí, Marqués, Cladera, Luisín, Cantallops, Calderón, Fornés, Franch, Leal, Lleonart, Jordi Barceló, Gost, Payeras, Joan Mascaró, Mateu y Torres.

Y llegó el ascenso histórico a Segunda B

No sería hasta la temporada 1981-82, todavía hoy recordada para muchos, cuando el Poblense vería hecho realidad el gran sueño que venía persiguiendo desde hacía varias temporadas con un ambicioso José Alorda en la presidencia del club. El éxito deportivo llegaría de la mano de un joven Llorenç Serra Ferrer, que ya lo había intentado la temporada anterior, después de proclamarse de campeón de Tercera y ser eliminado en segunda ronda por el Endesa Andorra de Teruel.

Nuevamente campeón de la Tercera Balear, el conjunto pobler se enfrentó en primera eliminatoria al Langreo, imponiéndose por 3-1 en el partido de ida disputado en sa Pobla y empatando a un gol en tierras asturianas. La segunda eliminatoria la disputaron frente al Catarroja, venciendo por 1-2 en su campo y por 2-0 en casa. Aquel caluroso sábado 12 de junio de 1982, marcó el más importante hito deportivo conseguido en la historia del fútbol pobler. Tras aquel ascenso a la entonces potente categoría de bronce del fútbol español, el Poblense paseó el nombre de sa Pobla a lo largo y ancho de la geografía peninsular durante siete temporadas consecutivas.

Los protagonistas de aquella gesta conseguida de la mano de un Serra Ferrer que pronto empezaría a volar alto en el panorama futbolístico nacional e internacional, fueron: Joan Mesquida, Martí Perelló, Tomás Gibert, Toni Hidal, Martí Munar, Joan mateu, Miquel Pascual, Soria, Pep Moranta, Tolo Ferrer, Toni Rosselló, Joan Planas, Pau Amer, Miguelito, Guillem Cantallops y Damià Amer.

Penúltima presencia en competición nacional

Después de numerosos intentos fallidos, el Poblense volvería a asomarse en competición nacional a final de la temporada 2019-20 en plena pandemia de la Covid, después de eliminar al Felanitx y Mallorca B en la promoción de ascenso con Óscar Troya como entrenador. El Poblense quedó encuadrado en el grupo madrileño, y después de una temporada en la que supo competir dando la cara, se vio abocado al descenso, para regresar a competición nacional la pasada temporada y ofrecer a sus seguidores una campaña de ensueño, a la que falta poner el broche de oro con un nuevo ascenso para celebrar a lo grande el noventa aniversario de la fundación del club.