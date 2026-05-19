El Palma Futsal visita Ses Salines con su Tour by Blanc i Blanc

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc ha continuado este jueves su recorrido por los municipios de Mallorca con una nueva parada en Ses Salines. Cerca de 300 alumnos del CEIP Ses Salines, el CEIP Colònia de Sant Jordi y el IES Damià Huguet han disfrutado de una jornada diferente junto a la plantilla del Palma Futsal en el pabellón municipal.

Como ya es habitual en cada visita, Roqueta ha sido la encargada de abrir el acto revolucionando la pista desde el primer momento con sus bailes, coreografías y juegos, despertando las primeras risas y aplausos entre los escolares. Posteriormente, los jugadores del Palma Futsal han ido saltando a pista uno a uno para presentarse ante los niños y niñas, que han podido compartir un día muy especial junto a sus referentes. Carlos Barrón y Antonio Vadillo han sido los encargados de cerrar la presentación acompañados de los últimos títulos conquistados por el club.

Uno de los momentos más especiales del día ha llegado con la celebración del cumpleaños de Mateus Maia, que ha recibido el cariño de todos los presentes en una pista completamente entregada al jugador brasileño. La mañana ha continuado con diferentes actividades y dinámicas sobre la pista, en las que jugadores y alumnos han compartido protagonismo en un ambiente cercano y distendido.

La plantilla se ha dividido en dos equipos liderados por Carlos Barrón y el propio Maia para disputar un partido lleno de retos, situaciones inesperadas y momentos divertidos, con la participación activa de profesores, alumnos y la presencia de Roqueta animando el juego. Además, los escolares han participado en concursos y juegos junto a los jugadores, protagonizando una jornada marcada por el compañerismo, el deporte y las risas.

La actividad ha finalizado con fotografías, firmas de autógrafos y una gran foto de familia junto a las autoridades y colaboradores que hacen posible este proyecto.

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc es una de las principales iniciativas sociales impulsadas por el club y la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, con el objetivo de acercar el fútbol sala y sus valores a los diferentes municipios de Mallorca, fomentando hábitos saludables, convivencia y deporte entre los más jóvenes, además de reforzar el vínculo entre el equipo y la afición de toda la isla.