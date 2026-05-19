María España continúa capitaneando el Azulmarino

María España Almendro ha firmado su renovación con el Azulmarino. La capitana del combinado azulón continúa en la que es su casa para afrontar la primera temporada del equipo mallorquín en la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría nacional. La escuadra balear empieza a tomar forma tras la suma de la alero a los ya confirmados Alberto Antuña y Alba Torrens de cara a la próxima temporada.

Tras haber jugado durante 4 años en la categoría de oro, la mallorquina decidió apostar por el Azulmarino en la campaña 24/25, un proyecto ambicioso que se encontraba en la segunda división y que tenía como objetivo situar a las Illes Balears en la élite del baloncesto.

En su primer año en el equipo, María España se convirtió en una de las máximas anotadoras de la competición, además de ser una pieza clave para conseguir la quinta plaza que les permitió jugar los playoffs de ascenso. Sin embargo, el sueño de promocionar de categoría tuvo que posponerse al caer en la semifinal.

Para el siguiente curso, se mantuvo una base sólida y nuevas caras llegaron para intentar conseguir alcanzar el objetivo. Las nuevas incorporaciones junto al bloque que permaneció encajaron a la perfección: varios récords rotos, una sola derrota en liga y números de infarto. España Almendro promedió un total de 11'1 puntos, 1'6 rebotes y 1'5 asistencias en 26 partidos disputados y un 37'1% de acierto en tiro exterior. El gran funcionamiento de la plantilla y su cuerpo técnico permitió al club obtener la primera plaza que tanto deseaban y, por lo tanto, lograr el ascenso directo a la primera división.

María España, junto con Alba Torrens, será la huella representativa del baloncesto balear, proporcionando liderazgo, determinación y sentimiento de orgullo a la tierra que la vio crecer.

"Estoy muy feliz de poder seguir de la mano del Azulmarino", declaró la jugadora tras su renovación. "Me hace especial ilusión seguir viviendo el crecimiento del club y poder representar, junto a Alba, el baloncesto balear, además de ver cómo toda la gente de las islas puede disfrutar y apoyar al equipo en una temporada tan ilusionante", explicó.

Asimismo, la palmesana ha querido recalcar que seguirán soñando en grande: "Conseguir el ascenso ha supuesto cumplir el primer objetivo que me marqué al llegar al club y la próxima temporada iremos a por el segundo: consolidarnos en la máxima categoría del baloncesto español".