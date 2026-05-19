Juan Méndez, nuevo entrenador del ConectaBalear Manacor

El ConectaBalear Manacor ha anunciado oficialmente el fichaje del técnico Juan Méndez (Argentina, 1996) para dirigir los destinos del flamante campeón de la Copa del Rey para la temporada 2026-2027 y substituir así a Alexis González, que se marcha al Montpellier. El club manacorí pone en manos del joven exlíbero la difícil empresa de mantener el palmarés del equipo y aspirar a ser nuevamente un rival directo en los primeros puestos de la clasificación de la liga regular.

Hijo del mítico Marcelo Méndez, considerado como uno de los mejores entrenadores del voleibol mundial, Juan Méndez ha bebido de las enseñanzas de la escuela de élite en el voleibol argentino y aspira a imprimir el legado y conocimientos adquiridos en el ConectaBalear Manacor. El ex líbero ha logrado construir una trayectoria internacional dentro del voleibol de élite, destacando especialmente en el ámbito del análisis y en el trabajo técnico.

Después de su etapa como entrenador en el titular del Club San Fernando de Argentina, se incorporó en el cuerpo técnico de la Selección Argentina como estadístico, una función que también desarrolló en el prestigioso club polonés JSW Jastrzebski Wegiel, uno de los grandes referentes del voleibol europeo. Su trayectoria profesional le ha llevado a desembocar en el rol de entrenador asistente de la Selección Argentina, consolidando así su evolución dentro del alto rendimiento profesional.

Durante la temporada 2025-26 se ha incorporado en el Steam Hemarpol Norwid Czestochowa de la PlusLiga polonesa como entrenador asistente y, actualmente, también forma parte del cuerpo técnico de la selección nacional de Canadá como entrenador asistente, lo que le coloca en un perfil de técnico experimentado con alta proyección en el voleibol profesional internacional.

Tras confirmarse su fichaje, el técnico ha afirmado sentirse “muy satisfecho con el armado del equipo y con los jugadores que están llegando a la isla, y los que permanecen". "Desde mi lugar voy a aportar mi conocimiento y herramientas para el desarrollo y la mejora de ellos”, ha explicado. Méndez ha querido también tener unas palabras agradecimiento para el Manacor: “Gracias por darme esta oportunidad y por la confianza. Vengo con mucha ilusión, ganas de trabajar y de aportar el crecimiento del club”.