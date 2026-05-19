FC BARCELONA
El informe de la Agencia Tributaria descarta indicios de corrupción deportiva en el 'Caso Negreira'
La Agencia Tributaria concluyó en un informe de 2022 que no existían pruebas de pagos a colegiados ni de alteración en la competición
Xavier Ortuño
El presidente de CENAFE, Miguel Galán, ha hecho público el informe completo del organismo fiscal que elaboró en 2022 en el que se descarta de forma explícita que el FC Barcelona realizara pagos a colegiados o que las retribuciones a José María Enríquez Negreira tuvieran como objetivo o consecuencia la alteración de la competición.
El documento emitido por la inspección de Hacienda debilita el relato de la corrupción deportiva que se ha mantenido sobre el club azulgrana durante los últimos meses. Tras años de investigación exhaustiva sobre las cuentas de la entidad y del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), la conclusión administrativa resulta contundente al no hallar correlación entre los flujos monetarios y el estamento arbitral en activo.
Sin pruebas de pagos a árbitros ni de alteración en los resultados de los partidos
La literalidad del informe de la Agencia Tributaria no deja margen a la especulación en el ámbito inspector. "En el presente procedimiento no se acreditan servicios prestados por el contribuyente, por ejemplo, conocer con información reservada el criterio de los árbitros, ni las designaciones arbitrales, ni nada que se le parezca, ni que se pudiera influir en resultados determinándose, no ha quedado acreditado en el procedimiento inspector", reza textualmente el texto de la AEAT difundido en las redes sociales.
La investigación fiscal subraya la ausencia de un canal financiero que conecte al club con los encargados de impartir justicia en el terreno de juego. El organismo público añade de forma categórica en su dosier que "no constan pago alguno a ningún árbitro y se han requerido todas las salidas de la cuenta bancaria", lo que fulmina la hipótesis de la compra de voluntades a través de este expediente administrativo.
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