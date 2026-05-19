El Atlético Baleares organiza un viaje a Jaén para 150 aficionados

El CD Atlético Baleares ha organizado un viaje especial para que sus aficionados puedan acompañar al equipo en el partido de ida de la final por el ascenso a Primera RFEF, una de las citas más importantes de la temporada.

Con motivo del encuentro, que se disputará este domingo a las 19:00 horas en Jaén, el club pone en marcha una expedición dirigida a todos aquellos seguidores que quieran vivir junto al equipo este momento histórico para la entidad.

El paquete de viaje tiene un precio de 140 euros e incluye vuelo de ida y vuelta entre Palma y Granada, desplazamiento en autobús hasta Jaén y entrada para el partido. La expedición se realizará íntegramente durante el domingo 24 y contará con un total de 150 plazas disponibles.

El vuelo de ida partirá desde Palma con destino Granada a las 07:40 horas, mientras que el regreso desde Granada hacia Palma está previsto para las 00:30 horas. El viaje está destinado exclusivamente a residentes en las Islas Baleares.

Las reservas podrán efectuarse hasta el viernes 22, en horario de 9:00 a 17:00 horas, a través del teléfono 971 25 81 85, de Azulmarino Viajes, o enviando un correo electrónico a areasocial@atleticobaleares.com.