El Atlético Baleares abre este miércoles la venta de entradas para la vuelta de la final por el ascenso

El Atlético Baleares ya ha puesto en marcha la venta de entradas para el partido de vuelta de la gran final del playoff de ascenso a Primera RFEF, que se disputará el próximo domingo 31 de mayo a las 19:00 horas en el Estadi Balear.

El conjunto blanquiazul afrontará la última eliminatoria de la temporada frente al Jaén, último rival en el camino hacia el ascenso. El encuentro de ida se jugará el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio de La Victoria, mientras que la eliminatoria se decidirá una semana después en Palma, ante la afición balearica.

Los abonados podrán adquirir su entrada para el partido de vuelta por 10 euros y tendrán la posibilidad de comprar un máximo de dos entradas adicionales para acompañantes a un precio de 15 euros cada una. Para el público no abonado, las entradas tendrán un coste de 20 euros, mientras que las localidades destinadas a la afición visitante tendrán un precio de 26 euros. Los seguidores del Jaén estarán ubicados en la Grada Sol, concretamente en los sectores A, B y C.

La venta de entradas se dividirá en dos fases. La primera estará destinada exclusivamente a abonados y se desarrollará del 20 al 25 de mayo. Las entradas podrán adquirirse de forma online a través de la página web oficial del club y también de manera presencial en el Estadio Balear, en horario de 9:00 a 15:30 horas, y en Son Malferit, de 16:00 a 19:00 horas. El club informa además de que las butacas de abonados permanecerán bloqueadas hasta el martes 26 de mayo a las 08:00 horas.

La segunda fase de venta tendrá lugar del 26 al 31 de mayo y estará abierta a todo el público. Las entradas podrán seguir adquiriéndose online y también presencialmente tanto en el Estadio Balear como en Son Malferit, en sus horarios habituales. El día del partido únicamente se venderán entradas al precio general de 20 euros.