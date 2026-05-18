Verger y Zavoral, en primera categoría, y Estevez y Russel, en segunda, campeones del 6º torneo del Circuito Balear

Casi un centenar de jugadores se reunieron este sábado en el Golf Son Termes para disputar el sexto torneo del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur (WAGC by SOFT LINE). Los nombres destacados de la jornada fueron varios, aunque sobresalen los de Miguel Verger y Karel Zavoral, quienes se alzaron con la victoria en primera categoría, tras completar una gran actuación que les permitió sumar un total de 46 puntos. En segunda categoría, la victoria fue para la pareja formada por Francisco Estevez y Joe Russell, quienes se proclamaron campeones tras firmar una excelente tarjeta de 53 puntos.

Las parejas vencedoras consiguieron la clasificación para la Final Balear, donde lucharán por acceder a la Final Nacional y optar posteriormente a una plaza para la Final Mundial que tendrá lugar en Malasia.

Uno de los momentos más destacados de la jornada lo protagonizó Alejandro Suau, quien logró un espectacular Hole in One en el hoyo 12, un Par 3 de 100 metros. Un golpe perfecto que despertó la ovación y felicitación del resto de participantes, convirtiéndose en una de las imágenes más memorables del torneo. Como reconocimiento a esta brillante hazaña, Alejandro recibió además un exclusivo barco artesanal realizado a mano por LaFiore, símbolo conmemorativo SOFT LINE 37 th.

Francisco Estevez y Joe Russell se impusieron en segunda categoría / Softline

Además, Gino Giuggia, en categoría masculina, y Susanne Heppner, en categoría femenina, se llevaron uno de los premios especiales del torneo con a categoría de bola más cercana, llevándose una botella de Viña Pomal Rioja Edición Centenario Crianza 2019 y una botella de Cava Anna de Codorníu. Ambos premios incluían además una degustación de queso Mahón D.O. y un lote de galletas Quely.

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Con esta nueva prueba, el Circuito Balear WAGC by SOFT LINE continúa consolidándose como una de las competiciones de referencia dentro del golf amateur balear, destacando por su cuidada organización, el alto nivel de participación y la apuesta constante por ofrecer una experiencia diferencial a todos los jugadores. Todo ello es posible gracias al apoyo de las empresas colaboradoras y patrocinadores que, edición tras edición, respaldan el proyecto.