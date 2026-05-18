Fin de semana de oro para la vela del RCNP

El Real Club Náutico de Palma ha firmado un espectacular fin de semana para sus secciones de vela infantil y juvenil con dos importantes triunfos en competiciones nacionales e internacionales. El equipo de Optimist del club se proclamó vencedor del Trofeo Marco Rizzotti 2026 en Venecia, mientras que la tripulación formada por Francisco Truyols y Pablo Romero conquistó la Copa de España de 29er en Santander.

El conjunto de Optimist del RCNP se adjudicó el Trofeo Marco Rizzotti, una de las competiciones de team racing más prestigiosas del calendario internacional, disputada del 15 al 17 de mayo en Venecia. El equipo mallorquín, formado por la campeona de Europa Lluc Berstard, el campeón de España Jan Palou, y sus compañeros Mary Anne Osha, Pedro Burgués y Javier Juan de Sentmenat, completó un campeonato impecable y se llevó la 38ª edición del trofeo sin perder ninguna manga.

Tras tres jornadas de competición en las que participaron 16 equipos de 10 países, el RCNP se impuso con claridad gracias a su regularidad táctica y a la coordinación en el agua, dos factores determinantes en el formato de team racing, donde cada equipo está compuesto por cuatro regatistas que compiten marcando directamente a sus rivales dentro de una estrategia colectiva. El equipo, entrenado por Jaume Genovard, mantuvo en todo momento el control de las situaciones de regata y ejecutó con precisión sus decisiones.

A este éxito internacional se sumó la victoria de Francisco Truyols y Pablo Romero en la Copa de España de 29er, disputada en aguas de Santander dentro de la Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander. La tripulación del Real Club Náutico de Palma, actual campeona de España de la clase, sumó así un nuevo título nacional tras un campeonato muy igualado que se decidió en la jornada final.

Truyols y Romero comenzaron la competición liderando la clasificación desde el primer día. Aunque en la segunda jornada cedieron terreno ante la presión de varias tripulaciones canarias, los regatistas del RCNP respondieron con una gran actuación en el desenlace del campeonato. Una victoria parcial y dos segundos puestos en las últimas mangas les permitieron recuperar el primer puesto de la general y asegurar el triunfo.

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La Copa de España reunió del 14 al 17 de mayo a algunas de las mejores tripulaciones juveniles del país. Se disputaron once pruebas en la bahía de Santander, con vientos de componente oeste de entre 12 y 15 nudos. La segunda posición fue para los canarios Jaime Lang-Lenton y Barnabas Denes, mientras que Lili Skomska y Silvia Medina completaron el podio.