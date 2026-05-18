Pilotades | El Penya Arrabal juvenil asciende a la División de Honor

El Penya Arrabal juvenil regresa a la División de Honor tras una última jornada trepidante en la Liga Nacional. Los rojillos vencieron por 5-0 al Ferreries y el Atlético Baleares, que era líder en esos momentos y ganando hacía campeón y subía, perdió por 1-0 en el Miquel Nadal ante el Palma. Un Penya Arrabal que formó ayer con Iván Muñoz, Sergio Cobo, Miguel Ángel Pascual, Juan Muñoz, Adrián Herrera, José Ramón García, Álex Franco, Javier Moreno, Teo Solbes, Marc Cantallops y Tomás Ordinas. También estuvieron Mateo Roig, Izan Granados, Víctor Barriga, Santiago Echeverry, Alejandro Conde, Miguel Ángel Ghioc y Luca Bastida. El grupo lo entrena el técnico Omar Fernández acompañado por Álvaro Hernando, Tomás Galera y Bruno Scazziotta.

Tablas a uno en la fase de ascenso a Segunda RFEF

Tablas a uno en la ida de las semifinales de la fase de ascenso de Tercera a Segunda RFEF en los partidos Constància-Penya Deportiva y Llosetense-Manacor, que dejan totalmente abierta la vuelta del próximo fin de semana. El Llosetense Alineó a Fortes, Moha, Campins, James (Leo Crespí), Alejo, Riverón (Kevin), Gálvez (Tòfol), Mestre, Gómez, Socías (Nicolau) y Calvo. Y el Manacor: Dols, Ballester, Vecina, Albert, Amengual (Adrià), Rubio (Marín), Capellà (Morales), Expósito (Marí), Yuzún, Frau (Sorell) y Riera. 1-0 (min. 56), James y el 1-1 (min. 69), Marí.

Alineaciones del Constància-Peña

En la otra eliminatoria, el Constància jugó con Seguí, Buades, Horrach (Jhardi), Ferrer, Baleani, Salazar (Garcías), Ramón (Socías), Gerard (Ramis), Gayà, Sogorb (Oliver) y Tamarit. Y la Peña: Callejo, Quirós (Maroto), Ortiz, Moreno, Díez, Alex (Rosa), Montori, Fraile (Pedro Jesús), Julen, Vera y Mubarak (Expósito). El 1-0 lo marcó Ramos (min. 67) y el 1-1 Vera en el último minuto.

Acabó la División de Honor, empieza el ascenso

Acabó la División de Honor: Andratx B campeón. Sineu sube a Tercera ya que el cuadro andritxol no puede ascender. La fase de ascenso es: Arenal-Ferriolense, Sant Jordi-Serverense, Ibiza B-Pòrtol y Sóller-PE Sant Jordi. Los partidos, ida y vuelta, el próximo fin de semana.

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