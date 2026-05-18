Pau Canals se proclama campeón de Mallorca de Salto

Las instalaciones del Club d’Equitació Es Pas fueron escenario del Campeonato de Mallorca de Salto el pasado fin de semana, una cita destacada del calendario ecuestre balear que reunió a cerca de 150 binomios procedentes de distintos clubes de la isla. Durante las dos jornadas de competición, jinetes y amazonas ofrecieron un gran nivel deportivo en las distintas categorías disputadas, consolidando el campeonato como una de las pruebas más relevantes de la temporada.

En la categoría absoluta, el gran protagonista fue Pau Canals Ripoll, del Club d’equitació Es Pas, quien se proclamó campeón de Mallorca tras una brillante actuación que le permitió imponerse al resto de participantes y subir a lo más alto del podio. Además del éxito organizativo del evento, el Club d’Equitació Es Pas volvió a destacar a nivel deportivo al proclamarse nuevamente club ganador del campeonato, gracias a la mayor cantidad de puntos obtenidos por las medallas conseguidas en las diferentes categorías.

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El Club Equitación Es Pas, campeón por equipos del campeonato / Club Equitación Es Pas

La competición contó con una gran asistencia de público y confirmó el excelente momento que vive la hípica mallorquina, tanto por el nivel de participación como por la calidad deportiva mostrada durante todo el campeonato. Joan Thomás (Teniente de alcalde de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Calviá), Miquel Morro (presidente de la Federación hípica de les Illes Balears) y Sebastián Llompart (vicepresidente de la Federación hípica de les Illes Balears) fueron los encargados de la entrega de premios a los ganadores.