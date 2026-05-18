La Palma Cup acoge 180 participantes en su primera edición

Gran éxito de público y participación, así como satisfacción en deportistas y organizadores de la I Palma Cup de Taekwon-Do ITF, el primer gran evento de esta disciplina en la historia de Mallorca y Baleares. Promovida por los clubes de la isla, Escola Balear de Taekwon-Do, Dojang Mallorca, y Jirugi Kwan, los clubes y competidores han convertido el Pabellón Germans Escalas en un auténtico hervidero de combates, tules y formas para ofrecer un gran espectáculo.

El objetivo de este evento era doble; dar a conocer a los aficionados y al público en general esta disciplina en la comunidad, y que los deportistas tengan un evento propio en su ciudad, sin tener que desplazarse a la península o destinos que requieran costosos traslados. También se culmina así un ciclo de unos tres años en los que el Taekwon-Do ITF ha crecido enormemente en la comunidad, con un elenco actual de más de 400 taekwondistas con licencia, partiendo prácticamente de cero en 2023.

“Es una alegría para el Deporte de Mallorca y para los practicantes de Taekwon-Do ITF, en este caso, el tener un evento como este, celebrar que la disciplina crece en nuestra ciudad y nuestra comunidad. Ser más de 400, cuando prácticamente este arte marcial era totalmente desconocido, es todo un logro para entrenadores, familias y deportistas”, comentó Fabricio Pastrana, director de la Escola Balear de Taekwon-Do y uno de los organizadores del evento.

180 deportistas participaron en la I Palma Cup Taekwon-Do ITF / Escola Balear de Taekwon-Do ITF

Con una afluencia que ha rozado los 180 participantes, la organización estructuró las sesiones con enfrentamientos, tul y formas (movimientos y técnicas coordinados) por edades y categorías, hasta completar una jornada de seis horas en total. Con la única ausencia de cinturones negros, un reto para futuras ediciones, los cuadros han estado formados por competidores desde los 6 a los 65 años, con diferentes experiencias y trayectorias. De forma paralela, ha habido además una exhibición por parte de alumnos de 3 a 5 años, una franja de edad totalmente de iniciación, que también crece en Mallorca cada año, y que se ha demostrado muy eficaz para el desarrollo educativo, físico y mental de la Infancia.

El otro gran objetivo era contar con un evento propio de Taekwon-Do en Mallorca, “pensando en el deporte y el deportista local. Competir fuera de Mallorca, algo que ocurre en la mayor parte de los campeonatos nacionales e internacionales del calendario, supone continuamente un elevado coste para clubes, deportistas y familiares de la isla, con lo que; a partir de ahora, todavía con aspiraciones incipientes, este evento se presenta para los clubes y taewkondistas de la isla y sus famlias como una nueva oportunidad para seguir mejorando”, continuó Fabricio Pastrana.

Igualmente, además de los clubes organizadores, tomaron parte RISE Artes Marciales y el Alpha Taekwon-Do de Valencia, Mallorca Taekwon-Do Center de Felanitx, así como Taekwon-Do Club Canet de Mar de Barcelona.

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Los participantes quedaron maravillados con la disposición de los tatamis y demás elementos de la competición, hubo grandes pantallas para una mejor visualización de resultados y, en conjunto, un ambiente de lo más festivo y deportivo.