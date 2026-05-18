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El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc hace parada en Montuïri

350 alumnos del CEIP Son Juny y del CEIP Joan Mas i Verd disfrutan de una jornada junto a la plantilla del Palma Futsal

La plantillla posa con los títulos en la jornada del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc en Montuïri

La plantillla posa con los títulos en la jornada del Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc en Montuïri / Palma Futsal

Redacción Deportes

Palma

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc ha retomado este miércoles su actividad con una nueva visita al municipio de Montuïri. El pabellón municipal ha acogido a cerca de 350 alumnos del CEIP Son Juny de Sant Joan y del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri, que han disfrutado de una jornada diferente junto a la plantilla del Palma Futsal. Como ya es tradición, el acto ha arrancado con la energía de Roqueta, protagonista de las primeras risas y aplausos gracias a sus bailes, coreografías y ocurrencias sobre la pista.

Tras este primer momento, los jugadores del Illes Balears Palma Futsal han sido presentados uno a uno ante los escolares, que han podido recibir de cerca a sus referentes. Carlos Barrón y Antonio Vadillo han sido los encargados de cerrar la presentación saltando a pista acompañados de los últimos títulos conquistados por el club.

Fabinho en uno de los juegos de la jornada celebrada este lunes en Montuïri

Fabinho en uno de los juegos de la jornada celebrada este lunes en Montuïri / Palma Futsal

La jornada ha continuado con diferentes actividades y juegos compartidos entre jugadores y alumnos. La plantilla se ha dividido en dos equipos liderados por Carlos Barrón y Jugador 2 para disputar un partido lleno de pruebas, retos y situaciones divertidas, con acciones poco habituales, la participación de profesores y la presencia constante de Roqueta animando y revolucionando el ambiente.

Además del partido, los niños y niñas han participado en distintos concursos y dinámicas sobre la pista, compartiendo protagonismo con los jugadores en un ambiente cercano y distendido. El acto ha finalizado con fotografías, firmas y una gran imagen de familia junto a las autoridades y colaboradores que hacen posible este proyecto.

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El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc es una de las iniciativas sociales más destacadas impulsadas por el club y la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, con el objetivo de acercar el fútbol sala y sus valores a los municipios de Mallorca, fomentando hábitos saludables, convivencia y deporte entre los más jóvenes, además de reforzar el vínculo entre el equipo y la afición de toda la isla.

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  • fútbol sala
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