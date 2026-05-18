El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc hace parada en Montuïri

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc ha retomado este miércoles su actividad con una nueva visita al municipio de Montuïri. El pabellón municipal ha acogido a cerca de 350 alumnos del CEIP Son Juny de Sant Joan y del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri, que han disfrutado de una jornada diferente junto a la plantilla del Palma Futsal. Como ya es tradición, el acto ha arrancado con la energía de Roqueta, protagonista de las primeras risas y aplausos gracias a sus bailes, coreografías y ocurrencias sobre la pista.

Tras este primer momento, los jugadores del Illes Balears Palma Futsal han sido presentados uno a uno ante los escolares, que han podido recibir de cerca a sus referentes. Carlos Barrón y Antonio Vadillo han sido los encargados de cerrar la presentación saltando a pista acompañados de los últimos títulos conquistados por el club.

Fabinho en uno de los juegos de la jornada celebrada este lunes en Montuïri / Palma Futsal

La jornada ha continuado con diferentes actividades y juegos compartidos entre jugadores y alumnos. La plantilla se ha dividido en dos equipos liderados por Carlos Barrón y Jugador 2 para disputar un partido lleno de pruebas, retos y situaciones divertidas, con acciones poco habituales, la participación de profesores y la presencia constante de Roqueta animando y revolucionando el ambiente.

Además del partido, los niños y niñas han participado en distintos concursos y dinámicas sobre la pista, compartiendo protagonismo con los jugadores en un ambiente cercano y distendido. El acto ha finalizado con fotografías, firmas y una gran imagen de familia junto a las autoridades y colaboradores que hacen posible este proyecto.

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc es una de las iniciativas sociales más destacadas impulsadas por el club y la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, con el objetivo de acercar el fútbol sala y sus valores a los municipios de Mallorca, fomentando hábitos saludables, convivencia y deporte entre los más jóvenes, además de reforzar el vínculo entre el equipo y la afición de toda la isla.