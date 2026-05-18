Baloncesto
Fallece Sebastià Crespi “Pibe”, un histórico del Sa Pobla Bàsquet
Fue jugador, entrenador y presidente del club y será recordado por su manera de ser y sus valores
Redacción Deportes
El baloncesto mallorquín llora la pérdida de Sebastià Crespí "Pibe", el que fuera jugador, entrenador y presidente del Sa Pobla Bàsquet. El club lo ha anunciado en sus redes sociales definiéndolo como "una persona imprescindible en la historia del club y muy querido por todos los que le conocieron". El comunicado asegura que "Pibe" será recordado por ser una persona que "quiso de verdad al club y que le dedicó una parte importante de su vida".
"Pibe ha dejado huella en muchas generaciones, no solo por lo que hizo dentro del baloncesto, sino por su manera de ser, por sus valores y por el cariño que siempre demostró hacia el Sa Pobla Bàsquet Club y hacia su gente. Hoy es un día triste para todos nosotros. Desde el club queremos enviar un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a su familia y a las personas más cercanas. Descansa en paz, Pibe. Gracias por todo lo que nos has dado. Siempre serás parte de nuestra familia" concluye el comunicado del Sa Pobla Bàsquet.
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