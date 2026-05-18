El Andratx conquista el Trofeo Hermanas Rullán y luchará por ascender a la Liga Femenina 2

El CB Andratx se proclamó campeón del Trofeo Hermanas Rullán después de un fin de semana en el que tuvo que vencer al Alcúdia BC en las semifinales y al Instituto de Fertilidad para alzarse con el título y ganarse el derecho a luchar por el ascenso a Liga Femenina 2.

El conjunto andritxol comenzó su camino hacia el título contra un Alcúdia BC que compitió durante gran parte del encuentro, pero su falta de acierto especialmente en la primera mitad hizo que el CB Andratx, equipo anfitrión del campeonato, sacara una ventaja al descanso que se redujo considerablemente en el tercer cuarto, pero finalmente llegó a ampliarse en los minutos finales para cerrar su pase a la final por 60-78.

En la segunda semifinal, el Instituto de Fertilidad tuvo un encuentro muy igualado contra el Wayalia Palma CBSI, donde un parcial entre el final del tercer cuarto e inicio del último periodo hizo que las pupilas de Pau Tomàs se clasificaran a la final con un resultado final de 66-42.

Ya el domingo, el Alcúdia BC sufrió para llevarse el partido por el tercer y cuarto puesto, puesto que el Wayalia Palma CBSI luchó hasta el final llegando a ponerse a tan solo tres puntos en los últimos segundos, pero fue el club del norte de Mallorca el que terminaría imponiéndose. En la final, el CB Andratx y el Instituto de Fertilidad mantuvieron la igualdad en el marcador durante prácticamente todo el choque, pero en los minutos finales el equipo anfitrión tuvo mayor acierto y terminó por ser el campeón del Trofeo Hermanas Rullán (72-62).

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La MVP del campeonato fue la jugadora del CB Andratx, Paula Sans, que terminó la final con 16 puntos, 7 rebotes y 22 de valoración para ayudar a su equipo en el camino hacia el trofeo. El Palau Municipal d’Esports d’Andratx acogió un torneo que congregó a muchos aficionados en sus gradas y un gran ambiente en todos sus partidos. Ahora, el CB Andratx afrontará el camino de la Fase de Ascenso a LF2 del 4 al 7 de junio