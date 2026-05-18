El Águilas y el Real Jaén, rivales del Poblense y del Baleares en la final por el ascenso a Primera RFEF

El Poblense y el Atlético Baleares ya conocen sus rivales en la final del play-off por el ascenso a Primera Federación. El conjunto de Sa Pobla se jugará subir de categoría ante el Águilas FC, mientras que el equipo blanquiazul lo hará contra el histórico Real Jaén. La ida de los partidos se disputará este fin de semana, el 23 o el 24 de mayo, y la vuelta el próximo, los días 30 o 31 de mayo, con el horario aún por determinar pero con los dos últimos partidos de la eliminatoria con los equipos mallorquines como locales.

El azar le ha deparado al Poblense, posiblemente, uno de los equipos menos conocidos del bombo del play-off, però no por ello menos peligroso. Tras lograr la clasificación a la final por el ascenso superando al Numancia con un resultado global de 3-1, el Águilas FC será el último rival del conjunto del raiguer de Mallorca para culminar el sueño del ascenso a Primera RFEF. El equipo dirigido por Óscar Troya se enfrentará a un Águilas que ha militado en el Grupo IV de la Segunda Federación y que logró finalizar la liga regular en tercera posición.

El equipo de la Región de Murcia consiguió clasificarse a la final del play-off tras batir al Utebo en las semifinales ganando sendos encuentros por 2-1 con dos protagonistas conocidos en la isla. El mallorquín y exjugador del Andratx en Segunda Federación, Javi Castedo, y el exjugador de la Peña Deportiva Santa Eulalia, Pipo, anotaron dos de los tantos de la eliminatoria que le dio el pase a la final al Águilas. Además, en la plantilla del conjunto murciano también está Héctor Martínez, lateral que defendió los colores de la UD Ibiza en la temporada 2020/21.

En Sa Pobla quieren mantenir el sueño del asceso después de una temporada histórica y en la que están a tan solo dos partidos de logralo. “Estoy contento porque tenemos la vuelta en Sa Pobla y podemos preparar el partido con la afición. Es una final que se decidirá por pequeños detalles, pero nuestro equipo está preparado para jugarla, lo hemos demostrado durante toda la temporada”, declaraba Miquel Molondro, presidente del Poblense, al finalizar el sorteo.

Los jugadores del Atlético Baleares en uno de los partidos de esta temporada / Atlético Baleares

Por su parte, en la Via de Cintura recibirán a un histórico del fútbol español como es el Real Jaén. El Atlético Baleares superó las semifinales del play-off ante el Coruxo con un resultado global de 4-1 y ya afronta el último asalto antes de poder conseguir el ascenso a Primera RFEF.

El equipo dirigido por Luís Blanco también recibirá a un equipo del Grupo IV de la Segunda Federación, en este caso el conjunto jienense, que finalizó la liga regular en quinta posición, consiguiendo la clasificación a los play-off tan solo con un punto de margen. El Real Jaén es un equipo que ha jugado en todas las categorías del fútbol español, destacando las tres temporadas en Primera División y las dieciseis en Segunda. El conjunto andaluz ha logrado llegar a la final del play-off tras una agónica y épica semifinal contra el Deportivo Alavés B en el que un gol en el minuto 105 le dio el acceso a la última ronda para ascender.

En la plantilla del Real Jaén encontramos caras conocidas del fútbol mallorquín: Jaime Morillas, portero titular del equipo jienense, nació en Sa Pobla y tiene pasado balearico y Connor Ruane ha estado formado futbolísticamente en Mallorca en la cantera del Constància, llegando a jugar también en el filial del Mallorca. Además, en las filas del conjunto andaluz hay jugadores con una gran trayectoria futbolística como es el caso de su capitán José Carrillo, quien ha jugado en Primera y Segunda División con el Tenerife y el Valladolid, o Antonio Caballero, que jugó con el Mirandés en Segunda División. También destaca la figura de Agus Alonso, jugador uruguayo que es un clásico en Segunda B y que se ha erigido como el máximo artillero del Real Jaén con ocho goles esta temporada.

La ida de las finales de los play-off de ascenso a Primera Federación se disputarán los días 23 y 24 de mayo. El Poblense la jugará en el Estadio El Rubial, con capacidad para 4000 personas, mientras que el Atlético Baleares la disputará en el Estadio Municipal La Victoria, que puede acoger hasta 12500 espectadores. La vuelta de las finales se jugará el 30 o 31 de mayo en Mallorca donde tanto el Poblense como el Atlético Baleares tienen el factor campo a favor. El conjunto del Raiguer por sorteo y el de Via Cintura por mejor clasificado. De esta manera, el aficionado mallorquín podrá vibrar y apoyar a los dos equipos en el partido más importante de la temporada para ambos conjuntos.