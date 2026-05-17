Víctor Piña bate el récord balear sub-16 de disco en Son Castelló

Víctor Piña (ADA Calvià-Vistasol) se resarció de los tres nulos de la pasada semana en Ourense al lanzar el disco de 1 kilo a una distancia de 51,54 metros y mejorar su plusmarca personal sub-16 y, por ende, el récord de Baleares de su categoría. Todo ello dentro del marco de los Campeonatos de Baleares sub-16 y sub-18, disputados en las pistas de Son Castelló este pasado fin de semana.

Hubo marcas interesantes y superaciones personales en un día ventoso, que condicionó especialmente las pruebas de velocidad.

Dentro de la élite nacional sub-16, una de cal y otra de arena. Víctor Piña, en esta ocasión, hizo doblete en disco (51,54) y peso (13,46). La de arena vino de la mano de Sergi Albertí (Pegasus), que, si el sábado anterior en Ourense conseguía un gran récord y se situaba segundo de España del año (64,53), el pasado sábado en Palma solo superó los 37 metros para ganar.

Continuando con los sub-16, hay que mencionar los dobletes de la revelación en velocidad María Matamalas (Joan Capó), quien firmó un tiempo con viento legal en 100 lisos y saltó 5,02 en longitud. Sofía A. Requena (Claudia Troppa) logró los dos oros en salto de altura (1,56), con mejora personal, y en triple (11,09). Lucía Batanás (Es Raiguer) consiguió dos triunfos en los lanzamientos de disco (26,20) y martillo (28,28).

En categoría masculina, la revelación del año, Ja Wang Wu (Pegasus), hizo doblete en 600, con marca personal (1:26.29), y en 1.000 (2:46.86). También firmó un excelente registro Noah Martínez en 100 lisos (11.43).

En sub-18, hay que destacar al velocista Pablo Jiménez (Speed), con registros de 11.10 y 22.18, aunque con viento no legal.

María Servera, que volvía de una lesión, en salto de altura / P. Bover

En salto de altura, cabe destacar las victorias de María Servera, que salía de una lesión y firmó un mejor intento de 1,65, y de David del Moral (Speed), con un salto de 1,77.

Otra destacada fue Ariadna Trevesset (Es Raiguer), que firmó los triunfos en 100 vallas (14.49), con viento a favor, y en longitud (5,44), con MMP.

En 110 vallas masculinos, Ismael Ruiz (Speed) certificó 14.01; Mario Barbe (Pegasus) saltó 6,12 en longitud; y Carme Amengual (Diana) corrió los 100 metros con viento en 12.36. Su compañera de equipo Blanca Alzamora hizo un tiempo de 2:21. También hay que mencionar a Carla Monterde Santamaría (Pegasus), que ganó los 200 lisos con 25.13, también con viento favorable.

Otro doblete vino de la mano de Estobart Aspen Silvanaa, en las pruebas de martillo (50,87) y disco (37,71).

Finalmente, en los relevos sub-16, en 4x100 masculinos ganó el Pegasus y, en féminas, Es Raiguer. Mientras, en 4x300 masculinos y femeninos hizo lo propio el Pegasus.

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En 4x100 sub-18 se impuso el Speed en hombres y el Diana en mujeres. En 4x400 ganaron el Speed, en hombres, y el Pegasus, en mujeres.