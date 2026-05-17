Las vascas del RCMA - RSC golpean primero en el evento de la Liga Iberdrola en Mallorca

La bahía de Palma hizo a su fama como campo de regatas y regaló una intensa primera jornada para el tercer evento de la Liga Iberdrola 2026, coorganizado por la Real Federación Española de Vela y el Club Náutico Arenal. El equipo vasco del RCM Abra – RSC liderado por Carmen Galdós fue el más sólido en estas duras condiciones y se situó líder de la tabla.

La primera jornada del tercer asalto de la Liga Iberdrola 2026, en el que participan once equipos de siete comunidades autónomas, se disputó con sol y vientos generosos. La bahía de Palma ofreció un Noroeste que fue rolando a Poniente y creciendo en intensidad, hasta superar los 20 nudos. Estas duras condiciones pusieron a prueba la destreza y la resistencia de las regatistas a bordo de los monotipos Bavaria B-One, hasta que el Comité de Regatas envió la flota a tierra, tras la disputa de ocho pruebas.

Con dos primeros y un segundo en sus mangas, el equipo del Real Club Marítimo del Abra – Real Sporting Club compuesto por Carmen Galdós, Anna Kyselova, María Urizar, Teresa Ojembarrena y Camila Rojas se colocó como primer líder del evento en El Arenal.

“Hemos terminado con más de 20 nudos, así que ha estado emocionante, ha estado divertido", explicó la patrona vasca. "No habíamos navegado antes en este barco, pero al final del día sí que hemos conseguido engranar un poco mejor los puestos. Además, en el equipo está también mi hija, competimos madre e hija juntas, por lo que estamos muy contentas con los resultados”, añadió.

El Sailing Point del Club Náutico Altea también se mostró muy competitivo en estas condiciones. La tripulación de Gracia Suárez, Carmen Suárez, Alejandra Martínez, Águeda Ivorra y Francisca Saldías marcha segunda en la Liga Iberdrola tras los encuentros de Getxo y Calpe, por tanto, cuenta con serias opciones de hacerse con la plaza española en la final europea de la Sailing Champions League, con permiso de las actuales líderes, las regatistas del Natulim Sailing Team. El equipo del Club Náutico Sevilla empezó en la cuarta posición el evento del Arenal, muy cerca de las terceras clasificadas, que son las gallegas que compiten bajo bandera de la Real Federación Gallega de Vela – Deporte Galego.

Imagen de las embarcaciones participantes en la Liga Iberdrola durante la jornada del sábado. / Club Nàutic Arenal

Resultados aparte, con esta nueva jornada la Liga Iberdrola se reafirma como motor de la vela femenina en España y como plataforma para la mejora de las mujeres regatistas. El circuito aglutina a jóvenes procedentes de las clases juveniles y a deportistas más maduras, que en algunas ocasiones se han reenganchado a la vela tras la maternidad, como ocurre en el Natulim Sailing Team. “Los fines de semana de Liga Iberdrola son vacaciones para nosotras, lejos de compromisos laborales y familiares. Hemos formado un equipo entre las amigas de la vela de toda la vida, y nos lo estamos pasando realmente muy bien”, explicó Sofía Basterra.

Este domingo 17 de mayo, se disputa la segunda y última jornada de la cita de la Liga Iberdrola en el Club Náutico Arenal. Los once equipos continuarán la ronda preliminar para definir a los seis mejores que avanzarán a las finales, donde tres medal races decidirán el podio final de esta competición. La clasificación de esta etapa se unirá al cómputo del circuito para determinar quiénes son las campeonas en el ecuador de la Liga Iberdrola, lo que les valdrá la clasificación para la final europea de la Sailing Champions League, que tendrá lugar del 7 al 9 de agosto en Kiel (Alemania).

La Liga Iberdrola 2026 está organizada por la Real Federación Española de Vela, Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting, Real Club Náutico Calpe, Club Náutico Arenal, Real Federación Gallega de Vela y Club Náutico Altea, y cuenta con la colaboración de las federaciones autonómicas sedes de las regatas.