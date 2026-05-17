Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Catalunya

En una carrera caótica y marcada por dos banderas rojas, el italiano Fabio Di Giannantonio se llevó la victoria en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP tras sobrevivir a una jornada llena de accidentes, tensión y giros inesperados. El piloto de Ducati logró así su primer triunfo desde Catar 2023, por delante de los españoles Joan Mir y Fermín Aldeguer, que completaron el podio.

La carrera quedó completamente condicionada por el durísimo accidente de Alex Márquez en la vuelta 12. Un fallo electrónico en la KTM de Pedro Acosta provocó que el catalán, que rodaba justo detrás, no pudiera esquivarlo. Márquez perdió el control, salió despedido hacia la hierba y su Ducati regresó a pista desintegrándose, en una escena estremecedora que obligó a detener inmediatamente la prueba con bandera roja.

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Aunque Alex Márquez pudo abandonar la pista por su propio pie, fue trasladado al hospital, mientras varios pilotos también se vieron afectados por restos de la moto. Tras la reanudación, un nuevo accidente múltiple —con Francesco Bagnaia, Luca Marini y Johann Zarco implicados— provocó una segunda bandera roja.

En el tercer y definitivo relanzamiento apareció la mejor versión de Di Giannantonio. El italiano remontó hasta superar a Acosta y controlar la carrera hasta la bandera a cuadros. El murciano, que había liderado gran parte de la prueba, terminó cayéndose en la última curva tras un toque con Ai Ogura, quedándose fuera del podio.

El GP de Cataluña de MotoGP. /

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La jornada también dejó un golpe importante para Jorge Martín. El madrileño se fue al suelo tras un incidente con Raúl Fernández y perdió una gran oportunidad en la lucha por el campeonato. El gran beneficiado fue Marco Bezzecchi, que terminó quinto y amplió su ventaja al frente de la clasificación general.

Montmeló vivió así una de las carreras más accidentadas y dramáticas de la temporada, con emoción hasta el último metro y un Di Giannantonio que aprovechó el caos para firmar una victoria de enorme valor.

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