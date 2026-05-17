Levante - MallorcaEstafas informáticas en BalearesFuncionaria caravana MallorcaCentro de Tecnificación de BalearesError cementerio Lloseta
El Puigmajor Revival corona a Sastre, Aguiló, Rosselló-Terrasa, Arbós-Vidal y Rivas

La cita, no puntuable para el Campeonato de Baleares de Montaña, contó con una inscripción de 23 equipos y una gran diversidad de categorías

José Sastre, primer clasificado de la categoría Caza Récord. / Javi Ross y Gaspar Lladó

Redacción Deportes

Palma

El Puigmajor Revival se disputó este fin de semana como cita no puntuable para el Campeonato de Baleares de Montaña, con una inscripción de 23 equipos y una jornada marcada por la variedad de categorías y la igualdad en varias de ellas.

En Caza Récord, la baja de última hora de Miguel Ángel Campins dejó un duelo directo entre Toni Bauzá (Norma M20F) y José Sastre (Demon Car CC). Bauzá dominó inicialmente, aunque un abandono tras la primera manga dejó la victoria final en manos de Sastre.

En Subida en Cuesta, Jaume Aguiló (BMW M3) se impuso con claridad gracias a la potencia de su vehículo, superando a Bartomeu Albertí (Seat 124), que fue segundo.

Jaume Aguiló, primer clasificado en Subida en Cuesta. / Javi Ross y Gaspar Lladó

La categoría más numerosa fue la del Tramo Cronometrado, con ocho equipos en competición. Jaume Puigrós-Matías Portell (Renault GT Turbo) marcaron el mejor tiempo en entrenos, pero Tolo Rosselló-Marga Terrasa (Ford Sierra Cosworth) fueron de menos a más hasta hacerse con la victoria final tras consolidar su ritmo en las mangas decisivas. El podio lo completaron Bartomeu Roig-Catalina Barceló (Mitsubishi Lancer Evo VII), por delante de Toni Pizá-Teresa Pizá (Renault Clio Sport) y José L. Nigorra-Xisco Rodríguez (VW Golf S16). Más atrás finalizaron Pep L. Ledesma-Aníbal Martín (Citroën Saxo) y Donna Leuven-Gabriel Rotger (Peugeot 208 N3), mientras que Salvador Ramón-Pep Sans (Mitsubishi Evo 5) abandonaron por avería.

En Regularidad Sport, el triunfo fue para Bartolomé Arbós-Juan G. Vidal (Renault 5), tras un ajustado duelo con Pedro Valls-Madeleine Yue (Mitsubishi Evo 5), separados por solo 1,7 puntos. Francisco Martín-Toni Martín (BMW 323) finalizaron terceros, mientras que Marcelino Caballero-José L. Casasnovas (Seat 127) cerraron la clasificación.

Por último, en Single Sport, José Luís Rivas (Porsche 911) dominó desde el inicio para lograr la victoria, mientras que Pep Pomar (Autobianchi A-112) protagonizó la remontada del día para acabar segundo tras superar a Mariano Rosselló (Jaguar MK II) y Gaston Westphal (Chevrolet Corvette).

CLASIFICACIONES OFICIALES

Puigmajor revival

Caza récord

  1. José Sastre (Demon Car CC) 09:40.937.

Subida en cuesta

  1. Jaime Aguiló (BMW M3) 09:10.647
  2. Tomeu Albertí (Seat 124) 10:52.755 +01:42.108

Tramo cronometrado

  1. Bartolomé Rosselló -Marga Terrasa (Ford Sierra Cos.) 09:00.721
  2. Jaime Puigrós-Matias J. Portell (Renault GT Turbo) 09:13.933 +13.212
  3. Bartomeu Roig-Catalina Barceló (Mitsubishi L. Evo 7) 09:25.912 +25.191
  4. Toni Pizá-Teresa Pizá (Renault Clio Sport) 09:35.377 +34.656
  5. José Luis Nigorra-Xisco Rodríguez (VW Golf S16) 09:37.981 +37.260
  6. Pep Luis Ledesma-Aníbal Martín (Citroen Saxo) 10:03.540 +01:02.819
  7. Donna Leuven-Gabriel Rotger (Peugeot 208 N3) 11:17.844 +02:17.123

Regularidad sport

  1. Bartolomé Arbós-Juan G. Vidal (Renault 5) 7.3 ptos.
  2. Pedro Valls-Madaleine Yue (Mitsubishi Evo 5) 9.0 +1.7
  3. Francisco Martín-Toni Martín (BMW 323) 48.6 +39.6
  4. Marcelino Caballero-José L. Casasnovas (Seat 127) 109.5 +60.9

Regularidad sigle sport

  1. José Luis Rivas (Porsche 911) -26.2 ptos.
  2. Pep Pomar (Autobianchi A-112) 170.3
  3. Gaston Westphal (Chevrolet Corvette) 181.9
  4. Mariano Rosselló (Jaguar MK II) 14765.5

