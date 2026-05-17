El Poblense tumba al Numancia y alarga el sueño del ascenso

El Poblense continúa soñando con el ascenso a Primera RFEF. El equipo de Óscar Troya derrotó este domingo al Numancia en el Municipal de sa Pobla (2-1) y certificó su clasificación para la final del play-off, haciendo buena la ventaja lograda en el partido de ida en Soria, donde ya se había impuesto por 0-1.

El duelo arrancó con los dos equipos valientes, buscando el área rival desde los primeros minutos. El Numancia fue el primero en aproximarse con peligro, intentando explotar la velocidad de sus extremos, pero el golpe inicial lo dio el Poblense en su primer acercamiento claro. Una rápida contra por la izquierda acabó con un centro al área y un rechace corto de la defensa soriana que Alarcón aprovechó para firmar el 1-0 en el minuto 6.

El gol hizo daño al Numancia, que necesitó unos minutos para recomponerse. El equipo visitante fue recuperando terreno y tuvo una ocasión muy clara en el minuto 18, cuando Jony cabeceó fuera un remate en el que estaba solo en el área pequeña. Más tarde, en el 29, Sabater tuvo que intervenir para despejar un chut de Buyla y sostener la ventaja local.

El Poblense, con el paso de los minutos, consiguió enfriar el partido. Sin renunciar a correr cuando encontraba espacios, el once de Troya controló mejor el tramo final de la primera parte ante un Numancia cada vez más ansioso, obligado a marcar para volver a meterse de lleno en la eliminatoria.

Segunda parte

Tras el descanso, el conjunto soriano salió con más ambición. El Poblense, sin embargo, no perdió el sitio. Se resguardó bien atrás, controló el ritmo y evitó que el partido se desordenara. En el minuto 59, Peñafort cometió penalti sobre Moustapha y un minuto después, Jony no perdonaba desde los once metros (1-1).

El empate metía al Numancia de nuevo en la eliminatoria. Un gol más de los visitantes llevaba el partido a la prórroga, y el Poblense tuvo que resistir los mejores minutos de empuje soriano. El equipo visitante buscó la portería de Sabater, pero los mallorquines defendían con orden y esperaban una oportunidad para sentenciar a la contra.

Esa ocasión pudo llegar en el minuto 83, pero Prohens no definió bien una acción clara para cerrar el partido. El Poblense no perdonó en la siguiente. En el minuto 87, una nueva contra acabó con Aitor Pons entrando en el área por la banda derecha y batiendo a Iván Martínez con un chut cruzado y potente. El 2-1 desató la alegría en sa Pobla y dejó sentenciada la eliminatoria.

El pitido final hizo estallar al Municipal de sa Pobla, que celebró la clasificación. El Poblense, que ha superado al Numancia ganando tanto en la ida como en la vuelta, jugará la final del play-off de ascenso y mantiene vivo el sueño de alcanzar la Primera RFEF.

(Habrá ampliación)