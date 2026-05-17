MOTOGP
Oficial: Parte médico de Álex Márquez y lo que se sabe hasta ahora de Johann Zarco
Será operado este mismo domingo por el equipo del Hospital General de Catalunya
El Team Gresini ha ofrecido una actualización sobre el estado físico de Álex Márquez después de su grave accidente en el GP de Catalunya, este domingo. El piloto de Cervera sufre una fractura marginal de la C7 (a última vértebra cervical) y el equipo apunta que la evaluación completa al respecto de esta lesión se realizará la próxima semana.
También sufre una fractura de clavícula derecha que precisará ser estabilizada con una placa. Será operado este mismo domingo por el equipo del Hospital General de Catalunya.
Desde el equipo LCR aún no hay parte médico oficial sobre el estado de Johann Zarco, aunque su jefe Lucio Cecchinello ha explicado el estado del francés “no es crítico" y tras una primera exploración en la clínica del circuito, ha ingresado en el mismo hospital que Álex Márquez para efectuar más pruebas en su pierna izquierda. “No tiene problemas de trauma, ni dolor en la parte superior del cuerpo, pero sí en la pierna y la rodilla”.
- Condenado a 34 años de cárcel por usar de esclava sexual a una niña que trajo de Nigeria a Mallorca
- Muere un joven motorista en un accidente que obliga a cortar la autopista de Inca
- El aeropuerto de Palma estrena un nuevo acceso al parking exprés de llegadas que no evita los atascos
- Nace 'Petjades', un programa de senderismo en Mallorca para mayores de 60 años
- ¿Qué necesita el Real Mallorca para salvarse? Todas las claves de su lucha para no bajar a Segunda
- Pedro Martorell: «Soy el autor del cartel homófobo y racista de Felanitx, quería sacudir las conciencias»
- Colapso en la sucursal del Banco de España en Palma: denuncian meses de espera y trabas al efectivo
- Cortes en Palma este fin de semana: horarios, zonas afectadas y autobuses desviados