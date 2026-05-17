Vela
Nikko Palou levanta la copa de la XVII Setmana de la Vela - Trofeu DURAN
El regatista del Club Náutico de Palma se ha proclamado campeón absoluto gracias a sus seis primeros puestos en nueve pruebas
La regata organizada por el Club Nàutic de Cala Gamba ha reunido a más de 200 embarcaciones de las clases Optimist, ILCA y vela latina
La XVII Setmana de Vela – Trofeu DURAN ha concluido este domingo en la Bahía de Palma tras dos fines de semana de competición organizados por el Club Nàutic Cala Gamba y con la participación de más de 200 embarcaciones de las clases Optimist, ILCA 4, ILCA 6 y vela latina.
El gran protagonista de la jornada final ha sido Nikko Palou, del Real Club Náutico de Palma, que se ha proclamado vencedor absoluto de la regata tras dominar la clase ILCA 6 masculina con seis victorias parciales sobre un total de nueve mangas. Con este resultado, el regatista palmesano ha levantado la copa de la Setmana de Vela e inscrito su nombre en la peana que recoge la historia de los ganadores de esta competición.
La jornada decisiva se ha disputado bajo condiciones típicamente primaverales en la Bahía de Palma, con cielo despejado y viento térmico del suroeste de unos 10 nudos de intensidad media, lo que ha permitido completar el programa previsto.
En la clase ILCA 6 masculina, donde además se ha puesto en juego la Copa Federación, Palou ha encabezado el podio por delante de su compañero del Real Club Náutico de Palma Carlos Zendrera, segundo clasificado, mientras que la tercera posición ha sido para Toni Truyols, del Club Nàutic Sa Ràpita.
La categoría femenina de ILCA 6 también ha estado dominada por regatistas del Real Club Náutico de Palma. La victoria ha sido para Gabriela Morell Manresa, seguida por Francisca Puig. El tercer puesto ha correspondido a Marina Garau, del Club Nàutic S’Arenal.
En ILCA 4, el triunfo ha sido para Xavier Coll, del Club Nàutic S’Arenal. La segunda plaza la ha ocupado María Torres, del Club Nàutic Sant Antoni de Portmany, y la tercera Sergi Díaz, del Club Nàutic Ciutadella.
La flota de vela latina también ha completado su programa durante el fin de semana. Ventolina, patroneado por Jaume Durán, se ha impuesto en la clase Regata; el San Antonio de Padua, de Joan Ecker, ha ganado en la categoría de Llaüts Clàssics; y el Asam, de Pere Riera, ha sido el vencedor en Llatina Clàssic.
El trofeo por clubes ha sido para el Real Club Náutico de Palma, seguido del Club Nàutic S’Arenal y del Club Nàutic Portitxol.
La Setmana de Vela se abrió el pasado fin de semana con la competición de la clase Optimist. El vencedor fue Bruno Nueschen, del Club Nàutic S’Arenal, acompañado en el podio por Alonso Coronado, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, y Tomás Salvá, también del Club Nàutic S’Arenal. En el Grupo D, reservado a los regatistas más jóvenes, la victoria fue para Carlota de Orbaneja, del Club Marítimo de Mahón.
La ceremonia de entrega de premios se ha celebrado en la sede del Club Nàutic Cala Gamba. Su director, Joan Marc Rigo, se ha mostrado “muy satisfecho” con el desarrollo del evento y ha agradecido la participación de los clubes, en especial los procedentes de Menorca e Ibiza. “La Setmana de la Vela es una de las grandes citas del calendario regional. Este año hemos disfrutado de cinco jornadas de regatas en las que hemos tenido toda clase de condiciones. El Comité ha hecho un gran trabajo y creo que todos los participante se van muy contentos”, ha asegurado Rigo tras la entrega de trofeos.
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